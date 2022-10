RTL 102.5 regala un'emozione unica agli ascoltatori: I biglietti per i live di X Factor e la diretta con la Suite 102.5!

RTL 102.5, radio di X Factor, regala i biglietti per i live, che inizieranno il prossimo 27 ottobre e termineranno l’8 dicembre, giorno della finalissima. Gli ascoltatori della prima radiovisione d'Italia potranno vivere un'emozione unica insieme a due conduttori di RTL 102.5: Matteo Campese, che seguirà il backstage, e Niccolò Giustini, seduto nel pubblico con gli ascoltatori per i collegamenti in diretta con la "Suite 102.5". Schierata anche la squadra social di RTL 102.5 pronta a fare vivere tutte le emozioni dello show.

Inoltre, protagonisti del grande show musicale saranno proprio gli ascoltatori della prima radiovisione d'Italia, che si collegheranno nel corso della "Suite 102.5". Poi, a partire dalla domenica successiva al primo live, i concorrenti di X Factor diventeranno co-conduttori di RTL 102.5 per un'ora nel corso dei programmi.

Gli ascoltatori, inoltre, potranno anche continuare a seguire tutti gli aggiornamenti su X Factor ogni giovedì pomeriggio nel corso di "The Flight" con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto. In studio ci sarà uno dei giudici dello show musicale targato Sky.





Per scoprire come vincere i biglietti per i live di X Factor basta andare su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest.

