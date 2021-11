Rubata l’auto dei Ghostbusters, l’appello sui social

Bianca. Lunghissima. Sulla cofano posteriore c'è lo stemma di un fantasma all'interno di un cerchio rosso: impossibile non riconoscere l'auto dei Ghostbusters. Ora, sembra che la mitica Ecto-1 - un'auto unica nel suo genere - sia stata rubata. Strano, ma vero: chiunque si accorgerebbe di un'auto di quel tipo in giro per le strade. Si tratta di un modello utilizzato nei film degli anni Ottanta e che è arrivata in Italia in vista del giro promozionale di "Ghostbusters: Legacy", il film che sta per uscire nelle sale.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l'auto pare che sia stata rubata al "Lucca Comics & Games", la Sony Pictures Italia ha chiesto aiuto con un post su Instagram. E sui social si è scatenata una vera e propria caccia all'auto, che è una “Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination” del 1959.





IL COMUNICATO DELLA SONY PICTURES

"È con grande dispiacere che comunichiamo la scomparsa della nostra amata Ecto-1. Dopo aver allietato il pubblico con le sue apparizioni in diverse città italiane, l’iconica auto dei Ghostbusters è stata rubata al termine della manifestazione Lucca Comics & Games e non potrà più proseguire il suo tour promozionale. Per chi l’avesse vista, vi preghiamo di inviarci un messaggio privato o postare nei commenti la foto dell’avvistamento”, si legge nel comunicato della Sony Pictures Italia.

Sicuramente, potrebbe trattarsi di un furto particolarissimo: si tratta di un modello di auto che non passa inosservato. Tutti riconoscono in quell'auto un vero e proprio tuffo nel passato: quanti di noi sono legati allo storico cartone animato, poi diventato film? I Ghostbusters, acchiappafantasmi per antonomasia, stanno per vivere in un nuovo film.





GHOSTBUSTERS LEGACY USCIRA' NELLE SALE IL 18 NOVEMBRE

Se ne parla da tempo e cresce l'attesa: Ghostbusters, il nuovo film, arriverà nelle sale il prossimo 18 novembre. La pellicola è, praticamente, il sequel della saga anni ’80 (Ghostbuster e Ghostbusters 2): una vera operazione crossmediale che vede da una parte i cartoni animati e dall’altra il cinema. Un perfetto incrocio che piace al pubblico. Si tratta, però, anche della prova del fuoco per il regista Jason Reitman, che ha diretto la pellicola. Il quarantaquattrenne è vincitore del Golden Globe 2010 per la sceneggiatura del film Tra le nuvole.