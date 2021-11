Rugby, contro gli All Blacks della Nuova Zelanda l'Italia perde ma non sfigura

Contro i maestri l’obiettivo non poteva essere vincere. Si doveva fare bella figura e limitare i danni. Gli Azzurri dall’Olimpico hanno mandato una risposta confortante: contro gli All Blacks è arrivata la quindicesima sconfitta in quindici confronti, ma è stata una sconfitta onorevole e l’Italia è uscita a testa alta, tra gli applausi. Nessuna meta da parte dell’Italia, i punti all’attivo sono tutti da ascrivere a piazzati di Garbisi. Gli All Blacks hanno giocato bene, ma non incantato. Prima del match, l’Olimpico ha seguito in religioso silenzio la Haka, la danza maori messa in scena dai giocatori neozelandesi.





Lo schieramento dell'Italia

L’Italia si è schierata con un triangolo allargato inedito con Minozzi estremo e Mori e Ioane all’ala: per il numero 15 padovano degli Wasps si è trattato di un ritorno sulla scena internazionale dopo quasi un anno di assenza. Coppia di centri di stampo Benetton formata da Brex e Zanon, mentre le chiavi della mediana sono state affidate per la sesta volta – dal primo minuto – a Garbisi e Varney. Insieme a Michele Lamaro, alla sua prima uscita ufficiale in campo da Capitano della Nazionale Italiana Rugby, in terza linea spazio a Sebastian Negri e Renato Giammarioli che a poco più di due anni di distanza, dopo il match contro l’Irlanda in preparazione della RWC 2019, ha ritrovato la maglia Azzurra. Seconda linea inedita formata da Sisi e Fuser – la cui ultima presenza risaliva a tre anni fa proprio contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma – mentre la prima linea è stata formata da Riccioni, Lucchesi e Fischetti.