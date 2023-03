Russia, la tensione internazionale aumenta dopo il caso del drone statunitense. Nuovi attacchi in Ucraina

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Le relazioni bilaterali tra la Russia e gli Stati Uniti sono al loro "punto più basso" ma Mosca "non ha mai rifiutato un dialogo costruttivo". A dirlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, all'indomani dell'incidente che ha visto scontrarsi un jet russo e un drone statunitense sul Mar Nero.

TENSIONE INTERNAZIONALE

In queste ore l’amministrazione Biden ha convocato l'ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, affermando che si è trattato di "" da parte dei russi. Il diplomatico ha risposto sottolineando che gli aerei americani non dovrebbero trovarsi vicino al confine russo con voli che definisce, perché, ha spiegato,. Insomma, la tensione resta altissima. Per il Ministro degli Esteri Antonio Tajani bisogna fare di tuttoDa Strasburgo invece il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha ribadito che l'Europa sostiene la pace, ma che dal Cremlino, finora, non si vede alcun passo in questa direzione.

IL CASO ESTONIA

In questo scenario, un nuovo tassello si è aggiunto in mattinata, quando la BBC ha riferito in un tweet che aerei da caccia britannici e tedeschi hanno intercettato un velivolo militare russo nello spazio aereo dell’Estonia. L'aereo volava fra Kaliningrad e San Pietroburgo, ma sarebbe transitato sul Baltico, nello spazio aereo estone, senza annunciarsi ai controlli di Tallinn.scrive la BBC