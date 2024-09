Ryanair vieta ad una violinista di portare il suo strumento a bordo: ecco cosa è successo

LA VICENDA

Esther Abrami, violinista di professione, ha raccontato sui social la sua esperienza con la compagnia di volo Ryanair. Mentre era in procinto di imbarcarsi con il suo violino, da lei stessa definito “pezzo d’arte e antico di 200 anni”, è stata bloccata a causa delle dimensioni dello strumento.

Abrami si trovava a Marsiglia ed era diretta a Berlino per registrare il suo terzo album in studio ma tutto non è andato come sperato.

Al Washington Post ha detto “E’ come si viaggiassi con un quadro di Picasso, è un pezzo d’arte”. La compagnia aerea però non ne ha voluto sapere e si è rifiutata di imbarcare lo strumento con lei sul volo perché troppo grande, date le dimensioni sarebbe dovuto andare in stiva.

Abrami ha spiegato che essendo un manufatto prezioso, dal valore inestimabile, sarebbe stato meglio portarlo con sé a bordo per evitare spiacevoli danni in stiva al violino. Il rischio per i musicisti che non riescono a viaggiare con il proprio strumento è che non ricevano le giuste attenzioni una volta in stiva. Viste le resistenze della compagnia aerea però ha deciso di prenotare un volo all’ultimo minuto con un'altra compagnia che le ha permesso di imbarcare lo strumento con lei.

IL VIDEO SOCIAL

Esther Abrami sui social ha raccontato che il suo violino è un “Vuillaume del XIX secolo di valore inestimabile. Come viaggiare con un quadro di Picasso”. La musicista ha poi continuato: “È la prima volta che subisco pubblicamente tale umiliazione. Ho spiegato il prezzo e la fragilità del violino. Li ho supplicati, spiegando che stavo registrando quello stesso giorno per il mio album, dicendo che avevo volato un numero incredibile di volte con questa compagnia e non avevo mai vissuto una cosa del genere. Il violino misurava 56 cm, il limite per il bagaglio a mano era di 55 cm”. Alla fine del suo post anche una riflessione sul mondo della musica e delle opportunità: “Perdere un volo spesso significa perdere un’opportunità di lavoro fondamentale, che si tratti di un concerto, di una sessione di registrazione o di un incontro importante. In un settore in cui ogni opportunità conta, un incidente del genere può avere un effetto a catena, incidendo sulla reputazione e sulle prospettive future. Ciò è semplicemente inaccettabile”.

CHI E’ ESTHER ABRAMI

Esther Abrami è una violinista classica di origini francesi. Nel 2021 ha firmato un contratto con la Sony Classical e ha fatto il suo debutto alla Royal Albert Hall nel 2022. Nel Regno Unito è considerata una delle giovani artiste classiche più promettenti della sua generazione. Esther è molto seguita sui social: ha 415mila follower su TikTok e 338mila su Instagram dove condivide la sua passione per la musica, le sue performance e il dietro le quinte della sua vita da musicista. Da molti viene considerata fonte d’ispirazione per la nuova generazione.