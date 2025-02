Sanremo 2025, DopoFestival: Selvaggia critica Cristicchi. Brunori Sas tra i primi cinque: “Me l'aspettavo”

Il DopoFestival torna ad infiammare le notti sanremesi, continuando lo show e commentando ciò che ha caratterizzato lo spettacolo al Teatro Ariston. Nel parterre del glass che affaccia sul green carpet, troviamo la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, la maestra Alessandra Celentano e Anna Dello Russo, giornalista ed ex direttrice creativa di Vogue Japan.

La notte di Cattelan si apre con Jovanotti che scherza e commenta la sua travolgente esibizione all’Ariston. Scambio di battute tra il cantante e Selvaggia Lucarelli: è stato proprio Lorenzo Cherubini uno dei primi a scrivere un blog in Italia e ha ispirato Selvaggia, che a sua volta è stata una delle prime blogger italiane di successo. Lei era una sua fan ed era iscritta anche al suo fan club.

LUCARELLI: "IL FESTIVAL DELLA RESTAURAZIONE”

Alessandra Celentano ha sottolineato la puntualità di Carlo Conti, che è andato piuttosto spedito e ha detto che non c'è da lamentarsi perché non ci sono stati tempi morti, proprio come il direttore artistico aveva promesso. “Il Festival della restaurazione.” Lo ha definito così Selvaggia Lucarelli, commentando la prima serata di ieri sera. “Sul palco sono tornati i vecchi sovrani che si sono ripresi il loro posto e hanno tolto il posto ai rivoluzionari (Amadeus nel ruolo di Napoleone e Fiorello nel ruolo di Robespierre). Una serata lineare. La Clerici un passo indietro. Forse la più rivoluzionaria è stata Marcella Bella, unica a portare una parolaccia sul palco. Poco intrattenimento” ha affermato la giornalista. Tony Effe, invece, è stato definito mansueto.

LE OPINIONI SUI BRANI IN GARA

I primissimi cantanti che hanno fatto visita ad Alessandro Cattelan sono stati i genovesi Bresh e Olly. Quest'ultimo ha un passato da rugbista, ma ha dovuto smettere a causa di un'ernia al disco. Si è fatto notare per aver fatto vedere i bicipiti sul palco. Olly vive la classifica in modo distaccato, senza il peso di non essere tra i primi cinque nomi del podio. Nel glass del DopoFestival anche Gaia che ha cantato il brano che porta in gara all’Ariston. Sulla canzone di Simone Cristicchi per la quale c'è stata una standing ovation del pubblico, Selvaggia Lucarelli è stata un po' critica: "C'è una romanticizzazione della malattia, è una malattia feroce, che abbrutisce, toglie dignità. Cristicchi ha fatto cherry picking, ha raccontato la parte più romantica. Racconta un pezzo di verità e ne tralascia un altro. L'avrei voluta meno retorica. Non racconta la solitudine di chi accudisce i malati. È una bella canzone, ma per me è un po' ampollosa e barocca". Belle parole invece per Brunori Sas, il cantautore calabrese ha scherzato sul fatto di essere tra i cinque preferiti e ha detto: "Me l'aspettavo ancora prima dell'esibizione".