Sanremo 2025, il cast del film Follemente ospite nella seconda serata

Ora è ufficiale: il cast di Follemente, la nuova attesissima commedia di Paolo Genovese, sarà ospite del Festival di Sanremo 2025.

La partecipazione è prevista per mercoledì 12 febbraio, quando andrà in scena la seconda serata della manifestazione quest'anno diretta e condotta da Carlo Conti.

In quella puntata ad affiancare il padrone di casa saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Sanremo 2025: chi salirà sul palco

Sul palco del teatro Ariston saliranno Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Sono gli attori e le attrici che recitano nel nuovo film di Genovese.

Follemente: tutto sul nuovo film di Paolo Genovese

Follemente è un film di Paolo Genovese, lo stesso regista di Perfetti sconosciuti, la pellicola che fu presentata al Festival di Sanremo 2016.

Follemente, prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, sarà nelle sale cinematografiche a partire da giovedì 20 febbraio.

Già da sabato 8 febbraio però sarà possibile vederlo in anteprima in alcune multisale Uci Cinemas in tutta Italia.

La distribuzione è affidata alla società 01 Distribution.

L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Follemente, la trama del film con Edoardo Leo e Pilar Fogliati

La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente? 'FolleMente' è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisone finale.

Gli altri ospiti di Sanremo 2025

Nella serata inaugurale, quella di martedì 11 febbraio, insieme a Carlo Conti ci saranno Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ospite musicale Jovanotti.

Mercoledì, oltre a quanto già ricordato sopra, sarà la volta di Damiano David.

Giovedì ecco il premio alla carriera a Iva Zanicchi. Presente anche il cast di Mare fuori.

Sabato sera lo stesso riconoscimento sarà assegnato ad Antonello Venditti. Presente anche l'attrice di Vanessa Scalera, che interpreta con fortuna il personaggio di Imma Tataranni.