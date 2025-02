Sanremo 2025, Kekko dei Modà cade dalle scale e rinuncia al green carpet. Ecco come sta il cantante

Le scale dell’Ariston colpiscono ancora. Dopo l’incidente di Francesca Michielin, avvenuto nella serata di domenica durante le prove in teatro, adesso è toccato anche a Kekko dei Modà.

In una nota rilasciata ieri sera, lo staff del gruppo ha fatto sapere che “a seguito di un piccolo incidente occorso prima delle prove del festival di Sanremo, il cantante e leader dei Modà Francesco Kekko Silvestre ha riportato una lieve contusione a livello del torace.”

Proprio per questo motivo il leader del gruppo ieri sera non ha presenziato al green carpet assieme ai componenti della band, che hanno sfilato con gli altri 29 big in gara.





KEKKO CADE DALLE SCALE, ECCO COME SONO ANDATE LE COSE

Per ora non si parla di rinuncia e stando a quanto viene comunicato, il cantante sarebbe a riposo proprio per prepararsi al meglio all’esibizione di questa sera.

La prima a riferire dell'infortunio è stata Selvaggia Lucarelli, presenza fissa nel cast del “DopoFestival” insieme ad Alessandro Cattelan.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia la condizione di Kekko sarebbe "critica", ma la sua partecipazione al festival non è assolutamente messa in discussione.

Come riportato da Fanpage, fonti vicine al cantante hanno parlato di una caduta sulle scale durante le prove in teatro. Nella serata di ieri sarebbe sopraggiunto un forte dolore che ha impedito al leader dei Modà di partecipare al red carpet.

Al momento, non essendoci stati controlli in ospedale, non è dato sapere quanto sia grave il danno riportato dopo la caduta e soprattutto non si sa se ci sia una frattura.





SANREMO 2025, CADE ANCHE FRANCESCA MICHIELIN

Kekko è la seconda “vittima” di questo Festival di Sanremo 2025. Ieri sera Francesca Michielin, stoicamente, ha partecipato al green carpet con le stampelle e con il suo solito sorriso raggiante.

La cantante, che quest’anno porta in gara il brano “Fango in paradiso”, si è fatta male sulle scale dell’Ariston nella serata di domenica.

Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto che la ritraeva con il tutore alla gamba destra.

Se le cose non dovessero migliorare, è probabile che la cantante di Bassano del Grappa, sia la prima a salire sul palco di Sanremo con le stampelle. Anche nel suo caso, infatti, la rinuncia alla gara è fuori discussione.