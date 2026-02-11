Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio

Nella marcia di avvicinamento alla 76/ma edizione del Festival di Sanremo 2026 continuiamo a scoprire, giorno dopo giorno, le scelte di Carlo Conti. Oggi il direttore artistico ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata. Sul palco dell’Ariston l’attrice affiancherà Conti e Laura Pausini, quella sera, insieme ad Achille Lauro e Lillo. Lo ha rivelato lo stesso Conti, impegnato in questi giorni nelle prove, contattato telefonicamente da Fiorello.

CONTI SU PUCCI DOPO IL FORFAIT

A La Pennicanza su Rai Radio 2, il programma di Fiorello, Carlo Conti parla de l'affaire Pucci, ''no guarda ci potete scherzare però mi dispiace molto per Andrea, sia dal punto di vista umano che professionale. Mi dispiace che abbia preso questa scelta ma è personale, si ricorda come fu bistrattato su quel palco e un comico deve arrivare su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa. Perchè Sanremo è Sanremo è il claim creato dal più grande ma non pensavamo di creare un affare di stato” ha detto Conti spiegando che, a suo tempo, la scelta di Pucci è stata fatta perché il comico riempie i teatri. Poi la precisazione rispetto a voci che davano la modella Irina Shayk in sostituzione di Pucci “non è assolutamente vero, era già prevista, non sostituisce Pucci” scandisce Conti.