Sanremo 2026. Super ospite della prima serata del festival, Tiziano Ferro

10 febbraio 2026, ore 13:00

L’ha annunciato il direttore artistico, Carlo Conti. Un ritorno, sul palco della kermesse, del cantautore di Latina

Nel carnet di Sanremo 2026 entra Tiziano Ferro, che torna dopo sei anni sul palco del Festival della Canzone Italiana. L’annuncio è giunto attraverso i profili social di Carlo Conti, che ha parlato di una ‘notiziola’ capace però di generare tanta hype. E il cantautore di Latina svela, in una intervista esclusiva a Fanpage.it che sarà pubblicata domani che "Tutto è nato per celebrare i 25 anni di “Xdono”, canzone che non ho mai cantato su quel palco". Tiziano Ferro ricorda che la prima volta che la cantò in tv fu a Domenica In condotta allora proprio da Conti e che è stato lo stesso Carlo a voler ricreare quella situazione. "L'ho trovato molto bello e tenero il voler celebrare il brano" ha concluso nell'anticipazione dell'intervista Ferro aggiungendo che in futuro non esclude un ritorno a Sanremo, ma in gara.

TIZIANO, L’ULTIMA VOLTA A SANREMO

C’era Amadeus alla guida del Festival quando, il 4 febbraio 2020, all’Ariston Tiziano Ferro fu ospite fisso e co-conduttore della prima serata. Una partecipazione, quella del cantautore di Latina, intensa sia per le sue esibizioni che per i monologhi. Memorabile poi il duetto con Massimo Ranieri in ‘Perdere l’amore’, il brano che vinse Sanremo nel 1988. Ferro e Ranieri unirono le forze emozionando tutti, e fu proprio Tiziano a firmare come autore la canzone in gara di Ranieri, ‘Tra le mani un cuore’.

L’ANNUNCIO DI CONTI

Nel video di annuncio sui social il direttore artistico del Festival ha spiegato "di essere molto contento che Tiziano abbia accettato" il suo invito. Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, questo è l’appuntamento, ha rimarcato Conti.

SONO UN GRANDE

L'artista ha pubblicato, lo scorso 24 ottobre, il suo nuovo disco "Sono un grande" e si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro e andrà avanti fino al 12 luglio facendo tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancora, Bari e Messina. L’attesa ora è tutta per la prima serata del Festival di Sanremo.



