Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli verso la conduzione

Massimo Galanto

15 ottobre 2025, ore 11:45

In giuria si va verso la conferma di Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia

In attesa della lista ufficiale dei cantanti in gara - la conosceremo a dicembre - iniziano a circolare le prime indiscrezioni su Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte (gli altri due arriveranno dal concorso parallelo Area Sanremo). 

Gazzoli a Sanremo Giovani 2025

Secondo quanto ci risulta, alla conduzione di Sanremo Giovani, che andrà in onda in seconda serata su Rai2 l'11, il 18, il 25 novembre e il 2 dicembre, dovrebbe esserci Gianluca Gazzoli (e non Gabriele Corsi, come inizialmente sembrava).

L'indiscrezione, anticipata ieri da chi vi scrive su X, è stata rilanciata oggi dall'AdnKronos, secondo cui all'accordo tra Rai e il podcaster (BSMT) mancherebbe solo la firma del contratto.



Sanremo Giovani, la giuria

La giuria di Sanremo Giovani dovrebbe essere confermata in toto e quindi dovrebbe essere formata da Carolina Rey, Ema Stokholma, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai giurati fuori onda, ossia il direttore artistico Carlo Conti e il vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time della Rai Claudio Fasulo.

Dopo i primi quattro appuntamenti, il 9 dicembre, sempre su Rai2, andrà in scena la semifinale. A chiudere il concorso, la finale a 6, in onda su Rai1 il 14 dicembre (e proprio in questa occasione dovrebbe essere presentati i titoli dei Big in gara).

Per quanto concerne il DopoFestival, il nome caldo per la conduzione ci risulta essere Nicola Savino.


Gianluca Gazzoli
Sanremo 2026
Sanremo Giovani

