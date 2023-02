Sanremo, picchi del 71% di share nella seconda serata. fedez choc per il suo freestyle politico

Sanremo sta vivendo un momento magico. Ascolti record, show, spettacolo puro. Amadeus, direttore artistico e conduttore della settimana più attesa dell'anno si gode l'ottimo risultato.

LE PAROLE DI AMADEUS

"Una giornata particolare perché sentire tutti questi numeri fa un certo effetto. Non avrei mai immaginato una cosa simile. Al Bano, Ranieri e Morandi: questi numeri valgono anche per tutti gli altri ospiti. Serate imperdibili. E poi i temi sociali che portiamo all'Ariston hanno molta importanza. Ho visto signori e signore con le lacrime dopo aver ascoltato quello che accade in Iran", dice Amadeus. "Una denuncia, un appello, un grido d'aiuto. Faccio i complimenti a Gianni, Al Bano e Massimo: tre supereroi, la nostra storia. Hanno coinvolto più di 16 milioni di persone che hanno cantato con loro. Molti mesi fa, quando li ho chiamati, sembrava una cosa folle e strana. Ma l'hanno accolta con goia", continua il conduttore e direttore artistico.

LE PAROLE DI STEFANO COLETTA SUI DATI DI ASCOLTO

"I dati sorprendono ancora di più rispetto alla prima serata. 63,3% di share con 10.545.000 di spettatori, la conferma della sintonizzazione avvenuta al debutto. E' un dato straordinario. Vado a darvi alcuni dettagli: picco di ascolto alle 21.42 con 16.693.000 con il 71,21% di share quando Morandi canta "Uno su mille". Altri picco all'1,24 quando Amadeus legge la Top five. Questa edizione è in una parabola ancora più ascendente", commenta Coletta. "Bisogna tornare, per una seconda serata così, al 1995 quando si registra uno share più alto. Rispetto alla scorso anno +6,5% di share", racconta il direttore di Rai1 Coletta. "Nella curva c'è un segnale di costanza".

COSA ACCADRA' STASERA?

Questa sera ascolteremo 28 canzoni. Voterà il televoto e la giuria demoscopica. Ci sarà Paola Egonu e la consegna di due premi ai Maneskin e a Peppino Di Capri (che torna all'Ariston). I Maneskin sono attesi alle 22. Si esibirà anche Massimo Ranieri che con Rocio Morales presenterà un nuovo programma su Rai 1: "Gli italiani hanno sempre ragione". Poi Morandi canterà con Sangiovanni con "Fatti rimandare dalla mamma...". Annalisa, invece, sarà da piazza Colombo e Gue dalla nave.

L'ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI NEL CORSO DELLA TERZA SERATA

Paola & Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Grignani, Levante, Tananai, Lazza, LDA, Madame, Ultimo, Elodie, Mr Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, gIANMARIA, Modà, Will.

CLASSIFICA PARZIALE DELLA SECONDA SERATA

1. Marco Mengoni

2. Colapesce Dimartino

3. Madame

4. Tananai

5. Elodie

6. Coma Cose

7. Lazza

8. Giorgia

9. Rosa Chemical

10. Ultimo

11. Leo Gassmann

12. Mara Sattei

13. Colla Zio

14. Paola & Chiara

15. Cugini di Campagna

16. Levante

17. Mr. Rain

18. Articolo 31

19. Gianluca Grignani

20. Ariete

21. Modà

22. gIANMARIA

23. Olly

24. LDA

25. Will

26. Anna Oxa

27. Shari

28. Sethu

L'INTERVENTO DI FEDEZ E LA RISPOSTA DI STEFANO COLETTA: "LA RAI SI DISSOCIA DAGLI ATTACCHI PERSONALI"

Fedez, durante la seconda serata ha lanciato un messaggio in piena libertà. Quello di Fedez è stato un freestyle politico dopo aver strappato la foto del viceministro Bignami (fotografato con una divisa nazista). Prima dell'esibizione, Fedez ha detto: "Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto". "La libertà diventa non libertà quando si tramuta in attacco personale. Non è ammissibile. Piena libertà agli artisti, ma non gesti lontani dalla libertà e si tramutano in attacchi personali", commenta Stefano Coletta in conferenza stampa al Casinò di Sanremo. "La Rai si dissocia da attacchi personali di Fedez", conclude.

Ma anche il monologo di Angelo Duro è stato un momento molto forte. Duro nel vero senso del termine. "Conoscevo lo stile e la comicità di Angelo, lo riferei. Quello che ieri a fatto lo conoscevo. Credo sia un talento. Volevo puntare su un comico anomalo portandolo sul palco dell'Ariston", commenta Amadeus.​