Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami

Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami

Sarà Sinner-Lehecka la finale del Torneo di Miami Photo Credit: ANSA/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Sergio Gadda

28 marzo 2026, ore 02:20

Il tennista italiano ha eliminato in semifinale il tedesco Zverev con il punteggio di 6-3 7-6, mentre il ceco ha eliminato il francese Fils 6-2,6-2

La semifinale tra Sinner e Zverev

Jannik Sinner batte Alexander Zverev, 6-3 7-6 in un’ora e 53 minuti e vola in finale al torneo di Miami.Non è stata una passeggiata per il tennista italiano numero due al mondo. Sinner vince il primo game, poi lascia il secondo all'avversario, nel terzo, dopo il vantaggio di Zverev, anche a causa di un errore del numero due al mondo, riesce a portare a casa il gioco. Più facile per Sinner vincere con il break, il terzo game. Pur concedendo qualche punto di troppo all'avversario, l'altoatesino si porta poi sul 4-1. Ma Zverev non demorde e conquista il game del 4-2.  Tre ace consecutivi permettono a Sinner di portarsi sul 5-2, quindi il tedesco centra il punto del 5-3. Gara combattuta. L'azzurro però si porta a casa il primo Set con il punteggio di 6-3. Il secondo inizia con il tedesco che conquista il primo gioco, Sinner risponde subito e si porta sull'1-1. E' l'avversario a portarsi sull'1-2. Il match, non è particolarmente emozionante in questa fase, ma il tennista italiano riesce a pareggiare i conti dopo aver piazzato un'ottima volée a rete. ma è il tedesco, che in questa fase gioca meglio a portarsi sul 2-3.  Sinner si riprende, pareggia i conti e si porta sul 4-3. Il tennista italiano annulla una palla break e pareggia di nuovo i conti. 4-4, quindi il copione si ripete, 5-5. Si va quindi sul sei pari. E al Tie break  vince il tennista azzurro che in finale affronterà il ceco Jiri Lehecka.


La semifinale tra Lehecha e Fils

Nella prima semifinale, Jiri Lehecka ha battuto  Arthur Fils  in due set con parziali di 6-2,6-2.  Il 24enne ceco, numero 22 del mondo ha otetnuto una vittoria netta contro l'avversario francese. per  Lehecka il dominio è stato totale. Il ceco è risultato impeccabile nel servizio e non ha concesso nessuna palla break all'avversario. Ha avuto sempre sotto controllo il match. Per Jiri Lehecka si tratta della prima finale Masters 1000 in carriera.

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