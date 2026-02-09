Sassari: ragazza sequestrata per dieci giorni dal fidanzato, ha sùbito ogni tipo di violenza e umiliazione

Sassari: ragazza sequestrata per dieci giorni dal fidanzato, ha sùbito ogni tipo di violenza e umiliazione

Sassari: ragazza sequestrata per dieci giorni dal fidanzato, ha sùbito ogni tipo di violenza e umiliazione Photo Credit: Ansa/ Carabinieri

Gabriele Manzo

09 febbraio 2026, ore 19:00

I carabinieri l'hanno liberata facendo irruzione nell'abitazione del fidanzato. poi arrestato, l'uomo le aveva riservato attenzioni degne di un film horror

Un film dell’orrore, della peggiore specie. Venuto alla ribalta nella tranquilla Sassari. Una ragazza di 23 anni è stata sequestrata, segregata in una casa, picchiata, minacciata, nutrita con avanzi gettati sul pavimento. E’ stata rasata a zero, imbottita di psicofarmaci e abusata sessualmente. La terribile esperienza, durata dieci giorni gli è stata inflitta dal suo “fidanzato”, di 34 anni, anch’egli sassarese. Emergono particolari agghiaccianti sulla vicenda che nei registri del tribunale di Sassari è rubricata alla voce sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Per l’aguzzino oggi è arrivata la convalida dell’arresto.


Il rapporto tra i due era in crisi

A far scattare l’allarme la sera del 6 febbraio era stata la madre della ragazza. La giovane non era rientrata a casa, non era rintracciabile, e lei ha detto ai carabinieri che poteva trovarsi a casa del compagno, a Santa Maria di Pisa. I militari, dopo alcuni tentativi al citofono, sono entrati dalla finestra con l’aiuto dei vigili del fuoco. All’interno c’era la giovane: molto scossa, ha raccontato di essere stata trattenuta per 10 giorni contro la sua volontà. Ha detto di di essere stata picchiata, come era chiaro dal suo volto con ferite ferite e lividi.

I militari dell’Arma hanno appurato che la relazione sentimentale tra i due da tre mesi era entrata in crisi e che l’uomo le scagliava contro degli oggetti, la seviziava e umiliava in ogni modo, con insulti, spintoni, percosse in diverse parti del corpo, e torturandola, spegnendole diverse sigarette sull’avambraccio.

Le umiliazioni e le angherie

Durante i 10 giorni della prigionia la ragazza aveva avuto poco cibo e quello che le era dato o veniva prima buttato sul pavimento sputandoci sopra e calpestandolo. La vittima ha anche raccontato di essere stata minacciata a più riprese, di venire sfigurata con dell’acido e indotta a bere della candeggina. In più il fidanzato le avrebbe tagliato una ciocca con il rasoio. Le ha anche somministrato psicofarmaci, per poter abusare di lei sessualmente.Tutto il suo racconto fa parte di una denuncia-querela sporta ai carabinieri. La donna è stata ricoverata e affidata a un centro di supporto alle vittime di violenza di genere. L’indagato è finito in carcere sabato mattina e, oggi, in sede di interrogatorio di garanzia, il gip Sergio De Luca ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere.


Argomenti

Sassari
sequestro

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Il presunto cecchino italiano di Sarajevo respinge le accuse:"andavo in Bosnia solo per lavoro"

    Il presunto cecchino italiano di Sarajevo respinge le accuse:"andavo in Bosnia solo per lavoro"

  • Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni, era condannato all'ergastolo per il massacro degli zii

    Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni, era condannato all'ergastolo per il massacro degli zii

  • Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente

    Il Var fai da te, in promozione abruzzese annullato un gol per un tocco di mano ripreso da un dirigente

  • Il volto Santo è davvero quello di Giorgia Meloni sarà cancellato, intervengono Vaticano e Sovrintendenza delle Belle Arti

    Il volto Santo è davvero quello di Giorgia Meloni sarà cancellato, intervengono Vaticano e Sovrintendenza delle Belle Arti

  • Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

    Il Ministro Matteo Piantedosi alla Camera:" C'è strategia eversiva contro lo stato democratico"

  • Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social

    Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social

  • E' scomparsa Maria Rita Parsi, icona della tutela dei più giovani, nata a Roma aveva 78 anni

    E' scomparsa Maria Rita Parsi, icona della tutela dei più giovani, nata a Roma aveva 78 anni

  • Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque set

    Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque set

  • Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

    Esame di maturità stabilite le date e le materie, Latino al Classico, Matematica per lo Scientifico, orale che cambia

  • Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

    Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

Mentre il terreno continua a cedere, gli studenti tornano in diciassette aule diverse per poter ricominciare. Gli istituti in zona rossa rimangono chiusi.

Dramma sui Nebrodi: trovati i corpi di tre cacciatori, si indaga

Dramma sui Nebrodi: trovati i corpi di tre cacciatori, si indaga

Al vaglio degli inquirenti le ipotesi di omicidio-suicidio o di un incidente di caccia, si escludono legami con la criminalità organizzata

Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anni

Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anni

Le indagini proseguono, accertamenti sulla centralina dell'auto di Carlomagno. Sopralluogo anche nella ditta dell'uomo. Ancora nessuna traccia del coltello