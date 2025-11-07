Sciopero del trasporto locale con disagi limitati, a Milano chiusa la linea M3, bus a rischio a Roma e Palermo

Qualche disagio a macchia di leopardo i tutta Italia, ma una situazione “sopportabile” per lo sciopero del trasporto pubblico locale. A Milano lo sciopero per la giornata di oggi dal sindacato Al Cobas ha ripercussioni solo sulla linea M3 della metropolitana. Dopo le 8.45, sapere Atm, l'azienda di trasporti milanese, la linea ha chiuso . Sono aperte tutte altre metropolitane. Lo stop è proclamato dai sindacati in diversi settori mentre a Firenze si è tenuta l'assemblea dei delegati Cgil con Maurizio Landini . L'assemblea dei delegati della Cgil ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre , contro la legge di bilancio del Governo. L'annuncio è stato dato nel corso di una iniziativa del sindacato a Firenze da Fulvio Fammoni , presidente dell'assemblea generale Cgil .

La situazione nelle principali città

Cub trasporti ha proclamato 24 ore di sciopero per il personale Amat di Palermo - si legge sul sito del Mit – mentre Uilt ha indetto lo stop del personale di Autostrade per l'Italia (tronco di Milano). E sempre a Milano sciopero Cobas per l'Atm. ilt, Ugl Ferrovieri/Salpas-Orsa Ferrovie/Fast-Confsal hanno indetto uno stop per il personale di Trenitalia del Lazio e infine Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-Fna fanno fermare il personale. della società per la mobilità di Latina. Nessun disagio è stato segnalato stamani in Basilicata a Potenza e Matera. Anche a Bologna disagi limitati , un solo treno in ritardo e un po' di traffico sulla rete viaria. I bus sono a rischio soprattutto a Roma, Milano e Palermo.

Meloni critica

Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, aggiungendo l'emoticon della faccina perplessa, sarcastico riferimento alla data scelta dal sindacato, che cade di venerdì. Una critica già espressa a inizio ottobre dalla presidente del Consiglio quando, in occasione dello sciopero per Gaza, disse che "il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme".



