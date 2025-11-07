Sciopero del trasporto locale con disagi limitati, a Milano chiusa la linea M3, bus a rischio a Roma e Palermo

07 novembre 2025, ore 13:30
Il 12 dicembre fa sapere la Cgil ci sarà lo sciopero generale contro la legge di bilancio, la premier Meloni critica perchè anche quella volta lo sciopero cadrà di venerdì
La situazione nelle principali città
Cub trasporti ha proclamato 24 ore di sciopero per il personale Amat di Palermo - si legge sul sito del Mit – mentre Uilt ha indetto lo stop del personale di Autostrade per l'Italia (tronco di Milano). E sempre a Milano sciopero Cobas per l'Atm. ilt, Ugl Ferrovieri/Salpas-Orsa Ferrovie/Fast-Confsal hanno indetto uno stop per il personale di Trenitalia del Lazio e infine Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-Fna fanno fermare il personale. della società per la mobilità di Latina. Nessun disagio è stato segnalato stamani in Basilicata a Potenza e Matera. Anche a Bologna disagi limitati , un solo treno in ritardo e un po' di traffico sulla rete viaria. I bus sono a rischio soprattutto a Roma, Milano e Palermo.
Meloni critica
Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, aggiungendo l'emoticon della faccina perplessa, sarcastico riferimento alla data scelta dal sindacato, che cade di venerdì. Una critica già espressa a inizio ottobre dalla presidente del Consiglio quando, in occasione dello sciopero per Gaza, disse che "il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme".
Argomenti
Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo
E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega
A bordo del mezzo di grossa cilindrata sei persone, oltre il numero consentito. In cinque sono stati rintracciati, tre dei quali minorenni
Garlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso il procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti
Si aggravano le posizioni della famiglia Sempio, si stanno completando gli accertamenti sui movimenti di denaro nel momento dell'archiviazione per Andrea Sempio nella prima inchiesta