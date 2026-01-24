Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0

COMO-TORINO 6-0

Il Como travolge 6-0 il Torino e, in attesa di Juventus-Napoli, sorpassa i bianconeri salendo al quinto posto in classifica. Il Como dopo solo un quarto d'ora è già avanti di due gol: all'8', Da Cunha lancia nello spazio Douvikas che solo davanti a Paleari non sbaglia. Otto minuti dopo, il destro dal limite di Baturina si infila all'angolino per il 2-0. Nella ripresa, Maripan interviene con il braccio in area e Feliciani assegna il rigore: dal dischetto va Da Cunha che al 58' fa il 3-0 . Al 66' i padroni di casa calano il poker con Baturina che firma l'assist per Douvikas in verticale e il greco che scarta Paleari e deposita in rete il pallone del 4-0. Il Torino non riesce a reagire e il Como affonda ancora. Al 70' Kuhn, appena entrato, con il mancino dal limite supera ancora Paleari. Ma non è finita. Al 76' tocca a Caqueret che dal limite con il destro batte Paleari per il 6-0 definitivo.





FIORENTINA-CAGLIARI 1-2

Successo del Cagliari nella sfida salvezza sul campo della Fioretina. I Sardi passano in vantaggio al 31’: Kilicsoy mette di testa in rete l’ottimo cross di Palestra, favorito da una deviazione decisiva di Comuzzo. In avvio di ripresa Vanoli fa quindi debuttare Fabbian, con l’ex Bologna che entra però malissimo, perdendo immediatamente un pallone a centrocampo che porta dritto al 2-0 cagliaritano al 47’: a segnare il suo primo gol in Serie A è Palestra, innescato da un tocco di Sebastiano Esposito. Harrison fa poi il suo esordio in maglia gigliata, mentre Gudmundsson scheggia un palo, prima del gol di Brescianini: l’ex Atalanta accorcia le distanze al 74’, su cross di Dodo. Sempre Brescianini sfiora il pareggio nel finale, con il triplice fischio che ufficializza quindi il 2-1. Il Cagliari si porta così a 25 punti, la Fiorentina resta a 17, terzultima.





LECCE-LAZIO 0-0

Scialbo pareggio tra Lecce e Lazio, con la partita che termina 0-0 e con pochissime emozioni. Sarri parte con Romagnoli nonostante le voci di mercato e con Dia in attacco, ma l'occasione più pericolosa, in un match che non spicca per l'efficienza offensiva delle due squadre, è la traversa di Ramadani, che sfrutta l'errore di Vecino a fine primo tempo ma centra soltanto il montante. INella ripresa nemmeno i vambi spostano l'inerzia del match, con il Lecce che così stacca la Fiorentina ed è quartultimo a quota 18, i biancocelesti a metà classifica a 29.