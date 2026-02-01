Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma

CREMONESE-INTER 0-2

Una vittoria netta per ristabilire le distanze in testa, rispondere al Napoli (tornato a - 9) e mettere pressione al Milan (momentaneamente a - 9 prima di giocare a Bologna). L'Inter vince in trasferta per la settima volta consecutiva e si conferma implacabile in trasferta. Allo stadio Zini non c'è stata partita. I nerazzurri l'hanno già indirizzata in un primo tempo dominato. Gara sbloccata dopo un quarto d'ora dal colpo di testa vincente di Lauraro Martinez ( che ha raggiunto Altobelli nella classifica dei marcatori interisti) sui corner di Dimarco; alla mezzora il raddoppio di Zielinski con un gran tiro dal limite, la cui traiettoria ha ingannato Audero. Il portiere della Cremonese a inizio ripresa è rimasto intontito dall'esplosione di un petardo lanciato dal settore ospiti; per fortuna questo atto di stupidità e inciviltà non ha avuto gravi conseguenze e l'estremo difensore è rimasto in campo. Per buona parte del secondo tempo l'Inter ha gestito senza accelerare, solo nel finale i grigiorossi ci hanno messo l'orgoglio, a dieci minuti dal termine palo di Zerbin. Ma l'andamento della partita non è mai stato in discussione.





PARMA-JUVENTUS 1-4

La Juve fa sul serio, ritrovato lo spirito grazie al quale era stato battuto il Napoli, superato l'appannamento di Montecarlo in Champions. Vittoria netta al Tardini, con Bremer inedito autore di una doppietta. I bianconeri partono forte, Conceicao sfiora due volte il gol nei primi sei minuti; la gara si sblocca al 14esimo, con un imperioso stacco di testa di Bremer su corner. Dopo mezzora i ducali prendono coraggio, Di Gregorio ferma Valeri con una bella parata. Poco dopo Mc Kennie conclude con una semigirata in rete una veloce azione di ripartenza. A inizio ripresa un goffo autogol di Cambiaso illude il Parma di essere tornato in partita, ma il sogno dura solo tre minuti, il tempo che serve a Bremer per firmare la sua doppietta e portare i bianconeri sull'1-3. Il poker lo cala David, con un tocco facile facile dopo una respinta corta di Corvi. Il Parma con generosità ci ha provato ancora, ma ha trovato un Di Gregorio sempre attento e reattivo.







