Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma

01 febbraio 2026, ore 22:50
Questi i risultati della domenica: Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0. Lunedì Udinese-Roma, martedì Bologna-Milan
CREMONESE-INTER 0-2
Una vittoria netta per ristabilire le distanze in testa, rispondere al Napoli (tornato a - 9) e mettere pressione al Milan (momentaneamente a - 9 prima di giocare a Bologna). L'Inter vince in trasferta per la settima volta consecutiva e si conferma implacabile in trasferta. Allo stadio Zini non c'è stata partita. I nerazzurri l'hanno già indirizzata in un primo tempo dominato. Gara sbloccata dopo un quarto d'ora dal colpo di testa vincente di Lauraro Martinez ( che ha raggiunto Altobelli nella classifica dei marcatori interisti) sui corner di Dimarco; alla mezzora il raddoppio di Zielinski con un gran tiro dal limite, la cui traiettoria ha ingannato Audero. Il portiere della Cremonese a inizio ripresa è rimasto intontito dall'esplosione di un petardo lanciato dal settore ospiti; per fortuna questo atto di stupidità e inciviltà non ha avuto gravi conseguenze e l'estremo difensore è rimasto in campo. Per buona parte del secondo tempo l'Inter ha gestito senza accelerare, solo nel finale i grigiorossi ci hanno messo l'orgoglio, a dieci minuti dal termine palo di Zerbin. Ma l'andamento della partita non è mai stato in discussione.
PARMA-JUVENTUS 1-4
La Juve fa sul serio, ritrovato lo spirito grazie al quale era stato battuto il Napoli, superato l'appannamento di Montecarlo in Champions. Vittoria netta al Tardini, con Bremer inedito autore di una doppietta. I bianconeri partono forte, Conceicao sfiora due volte il gol nei primi sei minuti; la gara si sblocca al 14esimo, con un imperioso stacco di testa di Bremer su corner. Dopo mezzora i ducali prendono coraggio, Di Gregorio ferma Valeri con una bella parata. Poco dopo Mc Kennie conclude con una semigirata in rete una veloce azione di ripartenza. A inizio ripresa un goffo autogol di Cambiaso illude il Parma di essere tornato in partita, ma il sogno dura solo tre minuti, il tempo che serve a Bremer per firmare la sua doppietta e portare i bianconeri sull'1-3. Il poker lo cala David, con un tocco facile facile dopo una respinta corta di Corvi. Il Parma con generosità ci ha provato ancora, ma ha trovato un Di Gregorio sempre attento e reattivo.
COMO-ATALANTA 0-0
Bergamo ha un nuovo eroe: Marco Carnesecchi. Il portierone ha parato tutto e ha salvato i suoi. L’intervento più importante al 98esimo minuto: rigore per il Como per un tocco di mano di Scalvini, individuato dal VAR. Nico Paz è andato suo dischetto, ha calciato un po’ moscio e il portiere ha respinto, per il giovane talento tre errori su tre rigori calciati in serie A. E’ stata l’ultima parata di una lunga serie: l’Atalanta ha eroicamente resistito per quasi tutta la partita in dieci uomini, già all’ottavo minuto era stato espulso Ahanor, per un colpo proibito a Perrone. La squadra di Fabregas è stata forse meno efficace di altre volte, ma ha comunque costruito tanto: ma Bergamo si è salvata con il suo eroe tra i pali.
TORINO-LECCE 1-0
Dopo quattro sconfitte consecutive i granata riannodano il filo con la vittoria. La squadra salentina conserva un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La partita dell’ora di pranzo è stata decisa da un gol di Che Adams alla mezzora del primo tempo. Il Toro ha creato diverse occasioni per il raddoppio, ma Falcone si è confermato un fattore per il Lecce e ha tenuto in vita i suoi. Che infatti hanno poi avuto la chance del pareggio, ma Banda ha colpito il palo. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato: “Bella vittoria, peccato per la contestazione dei tifosi”.
