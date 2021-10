"Siamo entrambi pugliesi, sarebbe bello": Porro sfida Giorgino a tennis?

Derby in tv. Derby tra giornalisti, che per una volta potrebbero lasciare il microfono per prendere la racchetta da tennis. Immaginate Nicola Porro - che conduce Quarta Repubblica - contro Francesco Giorgino del Tg1. Magari la partita potrebbe svolgersi al Foro italico di Roma, teatro per antonomasia del tennis internazionale. Da sempre. L'idea di una sfida, nel senso più sportivo del termine, nasce durante un collegamento di Nicola Porro su RTL102.5 News. A Trends Celebrities (la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 anche in chiaro sul 233 del DTT o 737 di Sky) il conduttore di Quarta Repubblica dice: "Invecchiando non si può fare come da ragazzini, che giochi 3 ore come se nulla fosse senza scaldarti. Ho fatto una cavolata e adesso mi tocca rimediare". Ma i due conduttori della trasmissione lanciano un assist al giornalista: l'idea di una partita contro un collega che è molto abile sui campi tennis. Si tratta di Francesco Giorgino e i ben informati ci dicono che abbia conseguito il titolo di maestro federale). Questo derby "s'ha da fare"? “Sarebbe bello, siamo entrambi pugliesi ed entrambi di Andria, quindi direi che di cose in comune ne abbiamo”, risponde Nicola Porro. Per adesso, però, il mezzobusto del Tg1 ancora non risponde all'invito. Potrebbe farlo molto presto.

L'INDISCREZIONE DI PORRO SU SCHERZI A PARTE

Nel corso dell'intervista, poi, Porro svela un particolare legato a Scherzi a Parte. "Mi hanno fatto uno scherzo in cui si vede la mia vera natura – dice Porro –. Quando gioco a tennis mi arrabbio come un’aquila…”. Cosa sarà mai accaduto? Troppo presto per saperlo: occorre avere un po' di pazienza, visto che non si sa quando andrà in onda lo scherzo.