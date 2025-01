Sicurezza sui Taxi, la proposta del fiscalista Ezio Stellato: "Un vetro antisfondamento da detrarre dalle tasse"

"Serve sicurezza sui taxi, serve per chi guida e serve per chi viaggia". A lanciare la proposta, su RTL 102.5, nel corso di Protagonisti è il fiscalista Ezio Stellato, che si occupa di politiche fiscali per l'Istituto Friedman.

"I tassisti sono spesso vittime di aggressioni, le grandi città - Roma, Torino, Milano e Napoli - sono sempre più spesso al centro della cronaca. Rapine o furti rendono il lavoro del tassista uno dei più difficili da svolgere. Per questo - continua Stellato nel corso della trasmissione sulla prima radio d'Italia condotta da Fredella, Simioli, Taranto e Sica - servono politiche fiscali mirate. Ad esempio, proporremo di detrarre fiscalmente l'installazione del vetro antisfondamente tra il tassista e il passeggero. Sarebbe un modo per garantire sicurezza rivoluzionando il settore", conclude Stellato.

Tantissimo eco da parte dei tassisti intervenuti al telefono durante la trasmissione, che chiedono maggiore sicurezza.





Sindacati taxi, continuano le violenze verso i tassisti

"Nel giro di pochi giorni, nella città di Milano, si sono verificati due gravi episodi che avrebbero potuto avere conseguenze drammatiche. Ancora una volta, la causa è riconducibile alla presenza costante di noleggiatori abusivi, che continuano a operare impunemente in un territorio non di loro competenza. Approfittando dell'insufficienza dei controlli da parte della Polizia Locale, questi individui svolgono illecitamente l'attività di tassisti anziché limitarsi a quella dei noleggiatori, mettendo a rischio la sicurezza di tutti".

È quanto dichiarano Tam, Satam, Claai, Unione Artigiani, Consultaxi, UGL Taxi, Federtaxi Cisal, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Sitan, USB Taxi, ATI Taxi, Fast Confsal Taxi, Unica Taxi CGIL , Associazione Tutela Legale Taxi e Orsa taxi. "L'episodio più recente si è verificato ieri sera presso l'aeroporto di Linate, dove un noleggiatore - che utilizzava l'applicazione di una nota multinazionale americana e disponeva chiaramente di un'autorizzazione non valida per Milano - stava operando abusivamente. Alcuni tassisti presenti, nel tentativo di far rispettare le regole, gli hanno fatto notare l'infrazione, invitandolo ad allontanarsi. La reazione del noleggiatore è stata repentina e pericolosa: con una manovra improvvisa, è ripartito bruscamente, facendo cadere a terra uno dei tassisti.

Questo grave episodio, documentato da un video che sta circolando sui social, sottolinea ancora una volta le problematiche che abbiamo più volte denunciato: la sistematica violazione delle regole e la mancanza di controlli efficaci. Al momento, il collega coinvolto è stato trasportato in ospedale e speriamo che non abbia riportato lesioni gravi. Tuttavia, è chiaro che non possiamo più tollerare una situazione che si sta aggravando giorno dopo giorno. Le regole imposte dalla legge devono valere per tutti, senza eccezioni. I frequenti lamenti dei noleggiatori, che si dichiarano penalizzati, celano in realtà il tentativo di fornire un servizio non di loro competenza, eludendo regole e limiti territoriali. Chiediamo con urgenza un intervento istituzionale per affrontare una situazione ormai degenerata, che sta producendo gravi problemi di ordine pubblico e rischia di compromettere un servizio pubblico essenziale . È necessario un intervento deciso e immediato per ripristinare la legalità e garantire il rispetto delle normative da parte di tutti gli operatori del settore", concludono.