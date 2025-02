Simone Cristicchi a RTL 102.5: “Per Sanremo ho eliminato tutti i social, voglio concentrarmi sul festival senza distrazioni”

Simone Cristicchi è stato ospite nel programma W l’Italia, su RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Carolina Rey a Sanremo. L’artista – che ha già calcato il Teatro Ariston per ben 5 volte in gara e 3 volte in qualità di ospite – torna al Festival della Canzone italiana con “Quando sarai piccola”, un brano molto intimo che racconta del rapporto con la mamma. «Spesso si dice ai bambini "quando sarai grande...", ma non diciamo mai ai nostri genitori "quando tornerai bambino, quando tornerai ad essere fragile...", come spesso succede per gli anziani. In questa canzone c'è un messaggio di amore incondizionato», racconta Cristicchi. «Sono curioso di capire se riuscirò a mantenere la lucidità o se mi farò travolgere da questa emozione, perché è una cosa autentica e sarà speciale», continua.

IL BRANO È UNA DEDICA DI AMORE UNIVERSALE

“Quando sarai piccola” è un brano scritto dallo stesso Simone Cristicchi insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco. «La canzone nasce da un evento privato, molto intimo. Stasera mi metterò completamente a nudo su quel palco, perché racconto la relazione che c'è fra me e mia mamma, Luciana. Non pensavo neanche lontanamente di poterlo fare a Sanremo, però sarà stupendo perché questo è un tema universale. È un amore che viene restituito a chi ce lo ha donato, perché noi nasciamo da un gesto d’amore».

SIMONE CRISTICCHI E I SOCIAL

Dal radio truck di RTL 102.5 a Sanremo, Simone Cristicchi racconta di aver eliminato tutti i social network per potersi godere a pieno l’esperienza del Festival. «Ho eliminato tutti i social dal mio telefono, non so se li reinstallerò. È bello riuscire a staccarsi da questa dipendenza. Le pagelle, i commenti… Queste cose non ti fanno vivere bene il Festival, e io voglio concentrarmi su altro», spiega.

LA SERATA DELLE COVER

Nella serata delle cover Simone Cristicchi duetterà con Amara sulle note de “La cura”, uno dei brani più amati di Franco Battiato. «Per la serata delle cover, canterò ‘La cura’ di Battiato con Amara, con cui ho un sodalizio artistico e affettivo. L’ho chiamata come artista che stimo, a priori. Ha un magnetismo fuori dal comune, scrive brani meravigliosi, ma c’è anche questo aspetto dell’interpretazione e di come sta sul palco. Sono contento che il pubblico italiano possa conoscerla meglio», conclude.