Un artista raffinato e complesso, che ha fatto dei testi impegnati la sua cifra stilistica. Cantautore, attore teatrale, scrittore, Simone Cristicchi torna all'Ariston con la sua Quando sarai piccola.





SIMONE CRISTICCHI, LA CARRIERA

Per Simone Cristicchi il successo arriva nel 2005, accompagnato da una canzone ironica e solo apparentemente leggera, in cui un ritornello tormentone nasconde la critica al mercato musicale:esprime tutto lo sconforto di un giovane artista. Ma si rivelerà proprio lei la porta d'accesso per il grande pubblico, insieme al brano. Nel 2006 la prima partecipazione al Festival di Sanremo, nella sezione Giovani. L'anno successivo, il trionfo nella sezione Big, conIl brano, incentrato sulle patologie psichiatriche, un tema caro a Cristicchi, che gli dedicherà anche un documentario e un libro - arriva dritto al cuore del pubblico e diventerà disco d'oro. Oltre al celebre Leone, in quell'edizione il lavoro dell'artista riceve anche ile il riconoscimento assegnato dalla giuria della Stampa. Si rincorrono gli album, i libri, i lavori a teatro. L'ultima partecipazione a Sanremo nel 2019, con il brano, che ottiene due premi della critica, il Premio Sergio Endrigo e il Premio Bigazzi.





SIMONE CRISTICCHI, QUANDO SARAI PICCOLA

Ora la 75esima edizione del Festival, con il brano. "ha spiegato Cristicchi. "Atteso un alto tasso emotivo.