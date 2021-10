“Soffro di sonnambulismo”: Davide De Marinis e quel dettaglio segreto sulla notte

Ore ed ore di trucco. Ma anche tanto allenamento in sala prove: Tale quale show, il programma di Rai1 con Carlo Conti, è sicuramente molto impegnativo. E lo sa bene Davide De Marinis, che ha partecipato allo show del venerdì sera di Rai1 nel 2019. Anche lui, come Pretelli, ha imitato Achille Lauro. "L’esperienza più difficile! Vi ricordate il film Saranno Famosi? Ogni mattina i giovani andavano a scuola per recitazione, ballo e canto. Per me era esattamente così. Avevo preso una casa in affitto e poi andavo a scuola alla Rai fino alla sera. In più, facevo 4, 5, 6 ore di trucco tre volte alla settimana”, racconta Davide De Marinis nel corso di Trends&Celebrities (la trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 con Francesco Fredella e Simone Palmieri).

Poi svela tutti i trucchi sulle imitazioni. “Io ne sono l’esempio, non avevo mai imitato. Devo tutto al lavoro dei coach e anche al mio impegno. Studiavo tanto, mi addormentavo con le cuffiette. Quando andavo a ordinare un piatto in rosticceria, lo facevo con la voce dei personaggi che dovevo portare in scena”, "Ho superato il girone, ho fatto dodici prime serate in tv su Rai Uno e ho vinto anche una puntata, imitando Vasco Rossi. Fra gli altri vip che ho impersonato ci sono Gianni Morandi, J-Ax, Edoardo Bennato, Little Tony e Achille Lauro”, continua durante il collegamento telefonico.





La rivelazione di Davide De Marinis

“Soffro di sonnambulismo – rivela nel corso dell'intervista De Marinis. Ho avuto dei momenti in passato nei quali mi alzavo e giravo per casa come un sonnambulo. Quando accadeva, vedevo delle cose e poi parlavo tanto nel sonno. Di conseguenza, mi riportavano a letto”. Una confessione choc che l'ex concorrente di Tale quale show svela senza alcun tipo di problema.





I progetti futuri, tra tv e musica

Davide De Marinis recentemente ha pubblicato il suo nuovo singolo, che s'intitola “Stella della notte". Il videoclip è stato realizzato e registrato in provincia di Salerno, a Castellabate (stesso paese dove è stato girato il film “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio e Alessandro Siani). "Durante le riprese ho indossato un pigiama, in quanto cammino per il paese oon il pigiama addosso. È una canzone dedicata a tutte le donne che sono le nostre stelle della notte”, conclude.