"Sono cambiato grazie a mia figlia": Costantino Vitagliano a cuore aperto su RTL 102.5 News

Dalla tv, quella degli anni Duemila, alle serate in discoteca. Da una parte all'altra dell'Italia sempre sulla cresta dell'onda per molti anni: Costantino Vitagliano - il tronista per antonomasia - torna a parlare. E lo fa su RTL 102.5 News, nel corso di Trends & Celebrities (il programma con Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto). "La morte dei miei genitori e la nascita di mia figlia mi hanno cambiato", dice Costantino. "E solo dopo capisci tante cose". Una frase che fa riflettere abbastanza: dimenticate il Costantino che pensa solo al divertimento e alle discoteche. "Trascorro molte ore con mia figlia, la aspetto all'uscita di scuola ed è bellissimo. Ma sono un papà innamorato perché da sei mesi ho trovato una donna speciale. Ve la presenterò", assicura.





LA SECONDA VITA DI COSTANTINO

Oggi, all'età di 47 anni, Costantino può dare ancora tanto alla televisione italiana anche se è scomparso dai radar da molto tempo: la sua ultima apparizione è al Grande Fratello vip (quello in cui partecipò anche Damante). Adesso la seconda vita di Costantino, quella che trascorre lontano dalla tv, è scandita dai social. "Ho scoperto Instagram e sicuramente mi diverte molto", dice. "Sono in contatto sempre con le persone che mi seguono da anni e, sicuramente, c'è un mondo da esplorare".





IL GIUDIZIO DI COSTANTINO SUI REALITY

Di reality ne ha fatto uno: il Grande Fratello vip. Costantino, però, non boccia le attuali scelte di Alfonso Signorini - che fa ritornare nella casa più spiata d'Italia alcuni personaggi già visti al Gf vip negli anni passati. "Non è una minestra riscaldata. Signorini se ha fatto delle scelta sa bene il percorso da seguire, è un uomo che conosce perfettamente la televisione": parola di Vitagliano. Molti fan, però, lo vorrebbero al timone di una nuova trasmissione televisiva. Un'idea che, tra l'altro, piacerebbe molto ai telespettatori. Lui, a quanto pare, sarebbe pronto a partire per un nuovo viaggio in tv. Provare per credere.