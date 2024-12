Spagna, Google maps risolve un giallo: scoperto il killer mentre trasporta il cadavere in auto

Sembr a un giallo come tanti altri, ma in Spagna un killer viene scoperto un anno dopo grazie a Google Maps. Come? Nel modo più elementare di sempre: le telecamere di sorveglianza lo immortalano mentre carica il cadavere in auto

Un uomo, infatti, risultava scomparso da oltre un anno. I suoi resti sono stati ritrovati nei giorni scorsi dalla polizia, sepolti vicino alla chiesa parrocchiale di Andaluz. Sono partite subito le indagini, la Polizia ha setacciato la zona, ma Google Maps ha permesso di individuare l'assassino dell'uomo cubano di cui si erano perse le tracce a novembre 2023 a Tajueco, nella provincia di Soria.

STREET VIEW IMMORTALA IL KILLER

Per l'arresto è stato necessario guardare le immagini registrate da Street View, che hanno letteralmente incastrato il killer in via Norte mentre caricava nel bagagliaio dell'auto il cadavere dell'uomo.

La vicenda, abbastanza macabra, viene ricostruita anche da Tgcom24, che scrive:

Dopo il macabro ritrovamento, un uomo di circa 40 anni che gestisce un bar ed in paese è conosciuto come "Il lupo di Tajueco" e la sua compagna, anche lei di origini caraibiche, sono sospettati dell'omicidio del cubano. Oltre alle immagini di Google Maps, fondamentali sono state anche delle intercettazioni.