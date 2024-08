Spaventoso incendio a Roma: gravi 4 soccorritori. Fiamme altissime e tanta paura tra i residenti

Grande paura a Roma. Un maxi incendio di sterpaglie è divampato a Roma al pratone di Torre Spaccata. Secondo quanto si apprende quattro soccorritori, un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per le ustioni riportate.

LE SPAVENTOSE IMMAGINI

Le immagini (che potete vedere sul profilo Instagram di RTL102.5) sono spaventose. Fiamme altissime, fumo e sirene. Un pomeriggio di grande paura per i romani, dopo l'incendio divampato a Monte Mario alcune settimane fa.

L'INTERVENTO

L'incendio si è sviluppato nella zona di Cinecittà Est/Torre Spaccata dalle 15 di oggi pomeriggio. Sul posto intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona operando le prime chiusure su viale Bruno Pelizzi, fornendo inoltre ausilio ai VVF e Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

LE PAROLE DEL SINDACO GUALTIERI

'É in corso un grave incendio a Roma, questa volta al pratone di Torre Spaccata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell'ospedale Sant'Eugenio.

Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione ed il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili''. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.