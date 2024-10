Stefano De Martino compie 35 anni. Compleanno con torta a forma di pacco

Il nuovo volto della televisione compie gli anni. Stefano De Martino ha spento 35 candeline e allo scoccare della mezzanotte con amici e parenti ha festeggiato il compleanno in una pizzeria di Napoli. Un’allegra tavolata ha accolto il conduttore in un locale del rione Sanità dove si sono dati appuntamento i familiari. Tra loro presenti anche il nipotino, il figlio della sorella Adelaide e gli amici che hanno intonato canti e sventolato i tovaglioli per gli auguri a Stefano.



UNA TORTA SPECIALE

Per l'occasione gli è stata preparata una torta a forma di “pacco” di Affari tuoi, lo show che Stefano conduce da un mese, dopo averlo ereditato da Amadeus. Un banco di prova importante, quello di De Martino che finora è stato premiato a livello di ascolti. La festa del conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez è proseguita per tutta la sera con cibi provenienti dalla sua Torre Annunziata, tra cui pizze e prelibate mozzarelle.





ASCOLTI RECORD PER DE MARTINO

Affari Tuoi, in onda nella fascia Access Prime Time tutti i giorni, è partito con il piede giusto. Anzi. Il programma che Amadeus ha contribuito a innovare a svecchiare lo scorso anno, continua a macinare ascolti molto importanti anche con la conduzione di Stefano De Martino: Ieri sera, 02 ottobre 2024, la trasmissione di Rai 1 ha toccato 5.215.000 spettatori e il 26% di share. Un risultato di tutto rispetto che lo consacra come il programma più visto dell’intera giornata.