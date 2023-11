Stefanos Tsitsipas si ritira dalle Atp finals e abbraccia l'avversario, stasera Sinner- Djokovic

È il giorno, forse, più atteso. Stasera a Torino si sfideranno Djokovic , numero uno al mondo di tennis, e Sinner . Intanto, Djokovic ha rivelato di conoscere molto bene la tattica di gioco dell'avversario. In questi ultimi mesi, in Italia è esplosa la "Sinnermania": tutti pazzi per il tennista che è diventato un vero e proprio fenomeno dello sport.

LE PAROLE DI SINNER

Sinner, che stasera giocherà a Torino contro Djokovic, ha incontrato i Carota Boys domenica sera al Pala Alpitour. Sinner, in una recente intervista al Corriere della sera, ha detto: "È un enorme piacere per me poter giocare qui a Torino, in Italia. Ovvio che ci sia un po' più di pressione, ma oggi sono riuscito a gestirla molto bene e ne sono felice".





TSITSIPAS SI RITIRA

Colpo di scena a Torino. Nel corso delle Nitto Atp Finals (RTL 102.5 è la radio ufficiale) Holger Rune si aggiudica il primo match del gruppo verde. Il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking Atp, si ritira dal match e il danese ne approfitta sul punteggio 2-1 a suo favore.





COSA È ACCADUTO IN CAMPO?

Al cambio di campo, il tennista greco ha chiamato il fisioterapista. Forse un problema, un infortunio e dopo pochi minuti ha comunicato la decisione al giudice di sedia di lasciare il campo. Prima di andare via ha stretto la mano al ventenne.