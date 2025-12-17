Steven Spielberg, diffuso il trailer del suo prossimo film Disclosure Day

17 dicembre 2025, ore 10:00

Dopo anni di progetti diversi per tono e ambizione, il regista sembra tornare a dialogare con l’immaginario della fantascienza adulta, quella che usa l’ignoto per parlare del presente

Spielberg riapre il cassetto dei misteri. Il primo trailer della sua ultima fatica cinematografica è arrivato senza fare troppo rumore, ma è bastato a rimettere in circolo tanto entusiasmo.

Steven Spielberg torna dietro la macchina da presa con Disclosure Day, in uscita nelle sale italiane l’11 giugno 2026, e sceglie ancora una volta la via dell’enigma. Poche immagini, una manciata di dialoghi calibrati, un senso di minaccia che cresce senza bisogno di alzare la voce.

Dopo Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), E.T (1982) e La guerra dei mondi (2005), il regista visionario torna ad affrontare il tema degli alieni. Ma senza battaglie catastrofiche, o enormi dischi volanti. Stavolta sembra proprio che abbia scelto una strada più sfumata e misteriosa.

DISCLOSURE DAY, LE PRIME IMMAGINI

Nel film Emily Blunt e Josh O’Connor interpretano due figure lontane tra loro per ruolo e carattere, unite da una scoperta che cambia il peso delle parole come verità, segreto, fiducia. Il tema degli extraterrestri affiora con discrezione. Nel trailer non c’è traccia di astronavi luccicanti o di invasioni plateali, ma archivi chiusi in fretta, stanze illuminate al neon, sguardi che si interrompono a metà frase.

Spielberg sembra interessato meno allo spettacolo puro e più alle conseguenze, a ciò che accade quando una rivelazione scivola fuori controllo. Lo stile è quello riconoscibile del suo cinema, una regia che accompagna lo spettatore e lo lascia respirare, un montaggio che costruisce attesa invece di bruciare sorprese. La colonna sonora è dosata, lasciando spazio ai silenzi. Anche il titolo, Disclosure Day, suona come una data segnata in rosso sul calendario della storia, un punto di non ritorno che il trailer si guarda bene dallo spiegare.

SPIELBERG ESCE A GIUGNO 2026

Dopo anni di progetti diversi per tono e ambizione, il regista sembra tornare a dialogare con l’immaginario della fantascienza adulta, quella che usa l’ignoto per parlare del presente. Il film arriverà in un’estate tradizionalmente affollata, ma la sensazione è che non cerchi la gara a chi alza di più il volume. Preferisce insinuarsi, farsi ricordare per un’immagine o una frase lasciata a metà.

D’altronde, stiamo parlando di un uomo che ha plasmato e ridisegnato i confini della Hollywood contemporanea e che non ha nulla da dimostrare. Per ora resta la promessa di un racconto teso e controllato, firmato da un autore che continua a cambiare strada senza perdere il senso dell’orientamento.


