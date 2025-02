Taylor Mega ha un nuovo fidanzato? L'indizio nella foto su Instagram. Ecco di chi si tratta

Taylor Mega è al settimo cielo. Ha trovato l'amore. Le sue ultime foto (in compagnia) sui social sono diventate virali. Taylor è con un ragazzo. Ecco l'identikit: braccio tatuato, occhiali, elegante. Di chi si tratta? I beninformati dicono che è Francesco Riviera, conosciuto sui social, stimato nel mondo dell'imprenditoria, Riviera è un punto cardine per la nuova comunicazione digitale, il posizionamento dei brand e la web reputation.

LA FOTO DI TAYLOR DIVENTA VIRALE

Ora La foto allo specchio diventa subito virale. E i fan notano il nuovo fidanzato di Taylor Mega, influencer da milioni di followers, regina indiscussa dei social, imprenditrice digitale. L'amore con Francesco Riviera, imprenditore specializzato nel marketing e nella web reputation (gestisce una delle società più forti al mondo per il posizionamento in Rete e sui social), sembra essere solidissimo. Tra i due c'è tanta complicità.

Lei, sui social, mostra alcune foto e i tatuaggi di Riviera vengono subito riconosciuti dai followers. Lo scatto davanti allo specchio è piccante: Lei posa allo specchio in maglietta bianca e slip, lui le sta dietro con lo sguardo basso. Taylor non rivela apertamente l'identità del ragazzo, ma da quanto si sa, si tratta di Riviera. Anche la dedica è chiaramente romantica: "Choose your dreams", scegli i tuoi sogni. Così, l'influencer posta lo scatto che fa impazzire i fan.

TAYLOR MEGA, PUNTO DI RIFERIMENTO IN RETE

Imitata, ma inimitabile. Fisico mozzafiato, grinta, determinazione, intraprendenza: Taylor Mega è sicuramente una delle donne del momento, la più cliccata sui social. La ragazza dalle grandi potenzialità che conquista sempre ogni successo: nel mondo dell'imprenditoria, nel fitness o come content creator.

A lei vengono dedicate copertine di giornali, interviste. Ultimamente è stata ospite di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani.

Taylor, che ha una laurea in Psicologia, è sempre in prima linea anche quando si parla di allenamento (è stata lei ad inventare una delle App più amate dalle donne). Tra i suoi ex c'è Tony Effe, che adesso è legato a Giulia De Lellis e che la prossima settimana salirà sul palco dell'Ariston con una canzone tutta dedicata a Roma.

Taylor Mega mostra i muscoli - l'intervista su RTL 102.5 Play