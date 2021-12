Tempesta di neve in Danimarca, clienti e dipendenti trascorrono la notte in un centro commerciale

Pigiama party in un centro commerciale. Strano, ma vero. Accade in Danimarca, dove una tempesta di neve costringe i clienti a restare per una notte - in modo inaspettato - all'interno del mega store. Tra curiosità e stranezze, clienti e dipendenti dormono sui letti in esposizione. "C'è chi si è appisolato sui divani, chi sui letti e chi a terra. Insomma, meglio restare qui che imbattersi in una tempesta di neve", raccontano alla stampa locale alcuni dei clienti il giorno successivo alla tempesta. Nella disavventura, però, non manca il calcio. Se c'è una partita, si sa, è obbligatorio guardarla: parola d'ordine per tutti gli appassionati tifosi. Che non mancano nemmeno durante questo curioso fuoriprogramma danese. Si tratta di 25 clienti e 6 dipendenti: alcuni di loro si raggruppano davanti alla tv per seguire la squadra del cuore. Nessuna scena di panico, per fortuna. La notizia, subito, fa il giro della Rete occupando intere pagine web sui siti più famosi. Una notte al centro commerciale fa sorridere tantissimi curiosi, che leggono la notizia sui principali siti d'informazione. Ovviamente, raccontano i ben informati che non mancano durante la serata Thè caldo e tisane. Forse gentilmente offerte dal centro commerciale.

COSA E' ACCADUTO IN DANIMARCA?

Si abbatte su alcune città una tempesta di neve ed aria gelida. Oltre 30 cm di neve blocca diverse città intrappolando diversi clienti nel centro commerciale. L'emittente "Dr" diffonde un video che diventa virale: si vedono dipendenti e clienti che riposano, altri che guardano la partita ed altri ancora che cantano. "Abbiamo dormito nelle zone di esposizione di mobili al primo piano, dove abbiamo letti, materassi e divani letto", racconta il direttore Peter Elmose al tabloid Ekstra Bladet.