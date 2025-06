Tenta il suicidio il docente che ha scritto il post contenente minacce contro la figlia di Giorgia Meloni

Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri sono intervenuti a casa di Stefano Addeo, il docente autore del post contenete minacce contro la figlia di Giorgia Meloni. Secondo quanto si apprende, il professore avrebbe avvisato la dirigente scolastica dell'istituto di Ciacciano in cui insegna dopo avere ingerito un cocktail di medicinali e alcool. Il 65enne, grazie all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, è ora ricoverato in codice rosso presso l'ospedale di Nola. Non sarebbe in pericolo di vita. Su di lui pendono un'inchiesta della Procura di Roma e un' indagine disciplinare. ''Ho assunto diversi barbiturici, diversi farmaci, è una situazione che non riesco a sostenere, mi sono rifiutato di sottopormi alla lavanda gastrica e ora la polizia vuole parlarmi'', ha dichiarato Stefano Addeo all'Adnkronos. Il docente di tedesco non ha retto al senso di colpa e alla pioggia di polemiche che lo ha sommerso dopo per avere pubblicato il post choc, per il quale si è scusato, con minacce di morte rivolte a una bambina facendo riferimento al delitto di Afragola. “Non ho retto a tutto l'accanimento mediatico che c'è stato nei miei confronti. Un'ora fa ho provato il suicidio con un mix di psicofarmaci” queste le affermazioni rilasciate dal docente, dal letto dell’ospedale, all’Ansa. Addeo, in una lettera aperta al quotidiano 'Roma', aveva chiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni per rinnovare le sue scuse, parlando di una frase infelice, inadeguata, inaccettabile.