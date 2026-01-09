Terra dei fuochi, in corso la bonifica di terreni in 20 comuni della Campania, 1700 tonnellate di rifiuti rimossi

Non è raro trovare cumuli di terra, terre recintate con segnalazioni, le zone delle terre dei fuochi, tra Giugliano e Caserta sono toccate da interventi a tappeto. 1700 tonnellate di rifiuti rimosse su 2700 presenti in strada tra Caserta e Napoli in meno di quattro mesi; un maxi-intervento che ha coinvolto 20 comuni ricadenti nella Terra dei Fuochi, e che si allargherà nei prossimi mesi, affiancato dal parallelo lavoro di bonifica di importanti aree dove i rifiuti sono stati sotterrati, come le aree vaste di Giugliano in Campania, che ormai è il secondo comune più popoloso della regione , e Lo Uttaro a Caserta.



