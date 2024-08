Tony Effe e Giulia De Lellis: la vacanza in Puglia e le foto del settimanale Chi. Tutto quello che c'è da sapere

Non confermano, ma le voci del flirt tra Tony Effe (cantante amatissimo dalla Generazione Zeta) e Giulia De Lellis (influencer) sono sempre più evidenti. Adesso arrivano le foto del settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis.



Tony e Giulia sono stati fotografati in Puglia in vacanza. Sui loro social, intanto, impazzano i numeri: il rapper romano va fortissimo e Giulia - con oltre 5,3 milioni di followers - da anni ha conquistato il mondo del jetset. I due sono stati a Borgo Egnazia, alle porte del Salento, una delle località più amate dai personaggi dello spettacolo e dalle star. Ultimamente ha Borgo Egnazia si è svolto il G7 con i grandi della Terra.

LE FOTO DI CHI

Sicuramente queste foto fanno il giro della Rete ed alimentano il gossip, che in queste ultime settimane non si è mai placato. "Chi", tra l'altro, racconta che Tony e Giulia sono molto attenti "a non cedere a coccole in pubblico", ma in un momento particolare della giornata - con i paparazzi al seguito - il rapper ha accarezzato il viso di Giulia. Nessun bacio immortalato sul settimanale (per adesso).

IL PRECEDENTE A NAPOLI

Prima della vacanza in Puglia, i due sono stati "pizzicati" a Napoli al concerto di Geolier. E poi, sempre da indiscrezioni, si sono incontrati di nuovo al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (lo scorso 30 giugno). Circola un video in cui la De Lellis indossa la giacca di Tony Effe: un dettaglio non passa inosservato.

BOCCHE CUCITE

Per adesso il rapper e l'influencer non parlano del presunto flirt. Il silenzio, rigoroso, l'hanno notato soprattutto i fan - che vorrebbero sapere qualcosa in più. Tony Effe e Giulia De Lellis. Di recente, al Corriere della sera, Tony Effe, ha detto di Giulia De Lellis: "è solo amica".

