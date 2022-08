Totti e Ilary, sul settimanale Gente arrivano foto esclusive

Uno scoop. Adesso, arrivano alcune foto esclusive di Ilary Blasi con la piccola Isabel . Gli scatti sono del settimanale Gente, in edicola da venerdì 26 agosto. Quella dell’amata conduttrice è la prima estate senza Francesco Totti : all’inizio in Tanzania (Africa), quindi a Sabaudia, in Trentino e in Veneto, infine nella Marche, a Frontone, con la nonna Marcella e la sorella Melory. Poi di nuovo a Roma e a Sabaudia dove si è regalata qualche giorno di relax con la più piccola della famiglia, Isabel, 6 anni compiuti il 10 marzo. E ora – senza la fede all’anulare sinistro – la vediamo in questo servizio in compagnia della piccola di casa, tra risate, bagni in mare e tanto relax. In più pare che la Ilary abbia deciso di prendere un anno sabbatico dal mondo dello spettacolo, per lasciarsi alle spalle due decenni d’amore e un matrimonio durato diciassette anni. Sul quale ha scritto per sempre la parola “fine”.

MARCELL JACOBS SI SPOSA. QUANDO HO INCONTRATO NICOLE È STATO AMORE A PRIMA VISTA

Marcell Jacobs sposerà la sua compagna Nicole Daza sabato 17 settembre, giorno del compleanno di lei, con una cerimonia da favola, a Torre San Marco di Gardone Riviera. E su Gente, in edicola da venerdì 26 agosto, racconta la sua recente vittoria: «Per me è stata una vittoria doppia, perché sono arrivato a vincere un altro Oro nonostante gli infortuni e gli imprevisti della seconda parte della stagione. Ha funzionato, anche questa volta, la magia di riuscire a capovolgere i momenti difficili in nuovi successi. Ho sempre detto che le cadute ci insegnano a rialzarci più forti di prima. E questo è quello che è avvenuto. Grazie al tanto lavoro fatto assieme al mio coach, Paolo Camossi, e a tutto lo staff. Perché la volontà di farcela non c’era solo per me, ma per la mia famiglia, i miei fan e il mio Paese, e per la maglia azzurra. Abbiamo attinto a tutta la nostra esperienza e professionalità». Quanto al suo amore dice: «Quando ho incontrato Nicole è stato amore a prima vista, immediato. E da quel momento non ci siamo più staccati. Abitavamo lontani l’uno dall’altra, e anche questo dover aspettare per vederci faceva salire la voglia e il desiderio di passare del tempo insieme. Poi, a mano a mano, mi sono reso conto sempre di più di quanto fossimo compatibili e di quanto la sua presenza fosse un aiuto fondamentale per me anche in pista, non solo nella vita quotidiana. Sì, Nicole è una persona fantastica, cerca di non farmi mancare mai nulla e di essermi costantemente vicino. Anche se, lo ammetto, non sempre è facile».