Trump parla della guerra in Iran, Israele metterà fine al conflitto finirà quando gli Stati Uniti vorranno

Trump parla della guerra in Iran, Israele metterà fine al conflitto finirà quando gli Stati Uniti vorranno

Trump parla della guerra in Iran, Israele metterà fine al conflitto finirà quando gli Stati Uniti vorranno Photo Credit: ANSA/SHAWN THEW / POOL

Sergio Gadda

21 marzo 2026, ore 00:30

In un post su Truth, il presidente degli Stati Uniti scrive di valutare un ridimensionamento graduale degli obiettivi perché la vittoria e vicina ed esorta i Paesi interessati ad occuparsi dello Stretto di Hormuz

Le parole di Trump

"Israele metterà fine alla guerra con l'Iran quando gli Stati Uniti lo vorranno". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante un colloquio con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Trump inoltre ritiene di “aver vinto la guerra”. "Abbiamo messo fuori combattimento la loro marina, la loro aeronautica, abbiamo messo fuori combattimento la loro difesa antiaerea, abbiamo messo fuori combattimento tutto", ha affermato, aggiungendo che “Noi siamo liberi di muoverci”. Riconosce che “l'Iran continua a intasare lo Stretto di Hormuz. Ma dal punto di vista militare, sono finiti". I rapporti con Israele sono buoni ha dichiarato ancora Trump. “vogliamo cose simili” ha detto. Poi in un posto su Truth scrive: “gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e quindi stanno valutando un ridimensionamento" dell'operazione militare.


L’isola di Kharg

Anche su questo punto, il presidente americano Trump, conversando con i giornalisti è stato ambiguo. Ha detto. “Potrei avere un piano, o forse no. Ma come potrei mai dirlo a un giornalista?" aggiungendo che “è un luogo di cui stiamo parlando”


Lo stretto di Hormuz

Capitolo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti è stato chiaro: “Noi non utilizziamo lo Stretto di Hormuz. Non ne abbiamo bisogno; ne hanno bisogno l'Europa, la Corea, il Giappone, la Cina e molti altri. Pertanto, saranno loro a dover dare un piccolo contributo in tal senso”. Concetto che ha ribadito anche con un post sul suo social Truth.


L’invio dei truppe

Funzionari del Pentagono avrebbero predisposto preparativi dettagliati per il dispiegamento di forze di terra statunitensi in Iran. Secondo Cbs News, che cita fonti ben informate, alti comandanti militari hanno presentato richieste specifiche per preparare il dispiegamento di truppe e il presidente americano Donald Trump sta valutando se schierare forze di terra nella regione. Secondo due fonti, l'esercito americano ha anche tenuto delle riunioni preparatorie.


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