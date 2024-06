Turismo, sette milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a giugno

VACANZE, TRA MARE, MONTAGNA E CAMPAGNA

Quasi sette milioni di italiani hanno deciso di andare in vacanza a giugno quest'anno, attratti anche dal ritorno del caldo, in particolare al Sud. Questo dato emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' in occasione del weekend che segna l'inizio delle vacanze, con la fine delle scuole. Il mare rimane la destinazione più scelta, ma quest'anno si registra un incremento del 20% dei turisti che optano per la campagna, secondo Coldiretti. Gli agriturismi, in particolare, stanno vivendo una crescita significativa delle prenotazioni, come indicato dal monitoraggio di "Terranostra Campagna Amica". Le quasi 26mila strutture agrituristiche italiane offrono non solo alloggio (proposto da 21mila aziende) e ristorazione (13mila aziende), ma anche una vasta gamma di attività esperienziali. Oltre 6mila aziende propongono degustazioni, mentre 13mila offrono attività ricreative, sportive e culturali, che spaziano dal wellness all'equitazione, tiro con l'arco, trekking e pilates. Tante anche le attività culturali, tra cui percorsi archeologici e naturalistici, degustazioni e corsi di cucina. Gli ospiti possono vivere da vicino momenti importanti dei cicli stagionali delle produzioni agricole, come la trebbiatura del grano o la raccolta della frutta. Il turismo esperienziale, quello delle "relazioni" con il territorio e i suoi residenti, enogastronomico e sostenibile delle aziende agricole è in forte crescita. La cucina tradizionale e le esperienze enogastronomiche sono tra i principali motivi per cui le persone scelgono gli agriturismi, come dimostrato dalle ricerche su Google. Dominga Cotarella, presidente di "Terranostra Campagna Amica", spiega che "l'agriturismo offre la possibilità di vivere una vacanza completa, combinando la passione per il cibo e la natura con attività, hobby e interessi che sono diventati parte integrante del vissuto comune. Questo è reso possibile dal percorso di qualità del settore agrituristico nazionale, che quest'anno offre anche cammini, percorsi a cavallo, in bicicletta o a piedi per scoprire territori meno conosciuti del nostro Paese. L'anno scorso, l'agriturismo ha raggiunto e superato il massimo storico di arrivi (oltre 4 milioni) e presenze (oltre 15,5 milioni); per l'estate 2024 si prevede un ulteriore aumento di ospiti italiani e stranieri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.