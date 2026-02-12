Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni Photo Credit: ANSAFoto.it/

Era malato di cancro al colon. Nel novembre 2025 aveva messo all'asta alcuni cimeli legati alla sua carriera d'attore, per fare fronte alle spese per curare la sua malattia

Hollywood piange la scomparsa di James Van Der Beek, indimenticabile protagonista della serie cult "Dawson's Creek", morto oggi all'età di 48 anni, dopo una battaglia contro un tumore al colon al terzo stadio. A dare la notizia è stata la moglie, Kimberly Brook, con un commovente messaggio pubblicato sul profilo Instagram dell'attore. "Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia", ha scritto. "Ci sarà tempo per condividere i suoi desideri, il suo amore per l'umanità e il valore che attribuiva al tempo. Per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo nostro marito, padre, figlio, fratello e amico". Padre di sei figli, Van Der Beek aveva rivelato nel novembre 2024 di aver ricevuto la diagnosi nell'agosto 2023 e di aver affrontato la malattia in forma privata per oltre un anno. Nato professionalmente sul piccolo schermo, l'attore statunitense è diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie teen "Dawson's Creek", andata in onda dal 1998 al 2003 per sei stagioni. Un personaggio che ha segnato un'intera generazione e lo ha consacrato tra i volti simbolo della televisione di fine anni '90. Dopo l'annuncio della sua morte, numerose star hanno voluto rendergli omaggio. Sarah Michelle Gellar ha scritto sui social: "Sono profondamente addolorata per la vostra splendida famiglia. La sua eredità vivrà per sempre. È una perdita enorme per il mondo. Maledetto cancro". Chad Michael Murray, collega nella serie "One Tree Hill", lo ha ricordato così: "James era un gigante. Le sue parole, la sua arte e la sua umanità ci hanno ispirato tutti. Ci ha spinto a essere migliori in ogni modo". Commosso anche il messaggio della ballerina Emma Slater, sua partner a "Dancing With the Stars": "Sono devastata.James e sarà sempre parte della mia famiglia. Sono grata di aver potuto salutarlo". Jennifer Garner ha parlato di "una perdita straziante", mentre Lance Bass ha scritto sempre sui social: "James ha reso questo mondo un posto migliore". Parole di affetto e cordoglio sono arrivate anche da Jenna Dewan, Kate Walsh, Hannah Brown e molti altri colleghi e amici.

