Un chiodo conficcato vicino al cuore: l'uomo sopravvive!

L'episodio è successo a un 52enne del nord Wisconsin

Sfiorare la morte e sopravvivere per miracolo. E’ successo Doug Bergeson, 52enne americano che usando una pistola sparachiodi durante i lavori in casa ha accidentalmente sparato un chiodo verso sé stesso. Andato immediatamente all’ospedale, i dottori hanno visto il chiodo lungo otto centimetri conficcato così vicino al cuore che si muoveva al ritmo del battito del cuore: era addirittura distante solo tre millimetri da un’arteria principale! Tuttavia i dottori hanno deciso di non rimuovere il chiodo per evitare il triste epilogo di Steve Irwin, conduttore TV australiano che era morto dopo aver estratto dal suo cuore il pungiglione di un razza.





