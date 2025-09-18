Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik

Un pugliese di 34 anni suicida, era stato maltrattato dalla moglie egiziana conosciuta a Sharm El Sheik Photo Credit: Ansa/

Gabriele Manzo

18 settembre 2025, ore 14:30

La procura di Bari ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per la donna per maltrattamenti aggravati, escludendo però l'aggravante della morte

Un matrimonio con finale tragico, per il quale c'è  un processo La Procura di Bari ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione, per maltrattamenti aggravati, nei confronti di una 30enne egiziana, finita a processo per gli insulti e le minacce rivolti al marito, un 34enne del Barese che il 10 aprile 2024 si tolse la vita. La donna ha scelto il rito abbreviato. La Procura, nel chiedere la condanna, ha escluso l'aggravante della morte come conseguenza dei maltrattamenti, ma ha confermato l'aggravante dell'aver commesso il fatto in presenza di minori. Il processo è stato aggiornato al 15 ottobre, data in cui potrebbe già esserci la sentenza. I genitori della vittima, costituitisi parte civile, sono assistiti dagli avvocati Giovanni Ladisi e Fabio Bagnulo. I due si erano conosciuti a Sharm el Sheikh, si erano sposati nel 2019 al Cairo e si erano poi trasferiti in Puglia, a Santeramo, I maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2021, dopo la nascita della figlia.


La donna già sottoposta ad obbligo di dimora

 I due si erano conosciuti in un villaggio di Sharm El Sheik dove lui faceva l’animatore. Si erano sposati al Cairo nel 2019. Cinque anni più tardi lui si toglie la vita dopo essere stato a lungo sottoposto alle minacce della donna, una 30enne egiziana che, già sottoposta a obbligo di dimora a Santeramo (nel Barese) con divieto di lasciare l’Italia. L’oggetto del contendere, delle minacce,  era diventata la bimba nata dall’unione.

Gli insulti ripetuti i e le minacce

Insulti e minacce , secondo l’accusa, si ripetevano dal 2021, anno in cui nacque la figlia della coppia. La donna avrebbe preteso dal marito una casa più grande, avrebbe criticato e contestato l’arredamento nuovo acquistato dai suoceri e avrebbe insistentemente chiesto di trasferirsi da Santeramo a Bari. Per lunghi periodi sarebbe tornata in Egitto con la figlia, minacciando il marito di non fargliela più vedere e di non tornare più in Italia. “Ti odiamo, sei un uomo di m… speriamo tu muoia”, si legge in un messaggio inviato su Messenger. “Se non mi mandi i soldi non vedrai più tua figlia ... dirò a tua figlia che sei morto .... mi dovrai dare il tuo stipendio e la casa perché non mi hai garantito le condizioni di matrimonio con l'acquisto della casa”. Una situazione che sarebbe nel tempo ulteriormente degenerata procurando all’uomo “uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore” che, infine, il 10 aprile 2024, lo avrebbe spinto a togliersi la vita.


Argomenti

Bari
Cairo
suicidio

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto

    Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto

  • Eredità Baudo: Dina Minna che riceve un terzo del patrimonio, diffida Katia Ricciarelli per le sue dichiarazioni

    Eredità Baudo: Dina Minna che riceve un terzo del patrimonio, diffida Katia Ricciarelli per le sue dichiarazioni

  • Omicidio Kirk: diffuse foto dall'Fbi, che offre sino a 100.000 dollari per chi darà informazioni

    Omicidio Kirk: diffuse foto dall'Fbi, che offre sino a 100.000 dollari per chi darà informazioni

  • La Polonia ha attivato l'articolo quattro del Trattato Nord Atlantico dopo l'abbattimento dei droni russi

    La Polonia ha attivato l'articolo quattro del Trattato Nord Atlantico dopo l'abbattimento dei droni russi

  • Francia: in corso 'blocchiamo tutto', minore partecipazione di quella attesa, 300 arresti in tutto il paese

    Francia: in corso 'blocchiamo tutto', minore partecipazione di quella attesa, 300 arresti in tutto il paese

  • Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

    Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

  • Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

    Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

  • Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

    Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

  • A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, accusata la moglie

    A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, in arresto la moglie

  • Nestlè: il numero uno Laurent Freixe sostituito in tempi record, aveva una relazione con una diretta collaboratrice

    Nestlè: il numero uno Laurent Freixe sostituito in tempi record, aveva una relazione con una diretta collaboratrice

Nubifragio all'isola d'Elba, allerta arancione in Toscana e altre quattro regioni

Nubifragio all'isola d'Elba, allerta arancione in Toscana e altre quattro regioni

Pioggia intensa e allagamenti a Portoferraio. Per le prossime ore forte maltempo sulla Toscana. Allerta arancione anche in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio.

Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

Un grave lutto ha colpito il presidente del collegio giudicante oggi: è morto il figlio. La sentenza era prevista per il pomeriggio. Ciro Grillo è accusato insieme a quattro amici di aver violentato una giovane italo-norvegese, ospitata in casa in Sardegna, insieme a una sua amica, nell'estate del 2019. Rischia nove anni di carcere

Eredità Armani: controllo del gruppo a Dell'Orco, nel Board anche Andrea e Silvana. Entro 5 anni la cessione

Eredità Armani: controllo del gruppo a Dell'Orco, nel Board anche Andrea e Silvana. Entro 5 anni la cessione

Resi pubblici i documenti di cui si compone il testamento di Armani. Il gruppo vale circa 12 miliardi. Al compagno l'usufrutto degli immobili, i principali pezzi d'arte e il noleggio dello yacht 4 settimane l'anno