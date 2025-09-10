Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni Photo Credit: Ansa/

Gabriele Manzo

10 settembre 2025, ore 14:30

Il giovane, 21 anni di Cuneo, è in ospedale a Sanremo in condizioni che non destano preoccupazione, gli aggressori sono nordafricani residenti a Montecarlo, tre sono stati arrestati

Violenza , gratuita per motivi da chiarire, che ha avuto come vittima un ragazzo disabile di 21anni originario di Cuneo, in vacanza a Sanremo. l violento episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4 di notte, dopo un'altra violenza che ha visto vittima un uomo di 47 anni andata in scena qualche ora prima, sempre a Sanremo, la cui quiete è stata scossa dalla confusione seguita ai due episodi. Il giovane disabile  è stato pestato all'uscita da una discoteca di lungomare Calvino.

Altri due ragazzi sono scappati

Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha notato una calca di persone che chiedeva aiuto nei pressi di via Gioberti nel centro cittadino. Il ventunenne è stato inseguito e aggredito con ferocia dopo una serata nel locale. La sua difficoltà motoria è stata un limite che nella fuga lo ha frenato. Due persone che erano con lui sono scappate. Grazie ad alcune testimonianze e a un video, che ritrae alcune scene del pestaggio, gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto scoprendo che al pestaggio ha preso parte un gruppetto di quattro unità.


Gli autori del pestaggio sono nordafricani

Sono stati arrestati tre ragazzi monegaschi che vanno dai 18 ai 21 anni di origini magrebine, portati in carcere a Valle Armea. Una quarta persona, che è riuscita a dileguarsi poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine viene ricercata, anche nella periferia di Monaco.

La vittima è in ospedale con diverse fratture e lesioni

Il 21enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo per diverse fratture e lesioni. Ora le condizioni sono stazionarie.


