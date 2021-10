“Un reality è stato terapeutico”: Lory Del Santo svela come ha superato i momenti più difficili

La vita di Lory Del Santo è stata sicuramente una corsa ad ostacoli: tante soddisfazioni, ma anche molti dispiaceri. Prima la morte di Conor, il figlio nato nato dall’amore con il cantante e chitarrista Eric Clapton, poi la scomparsa di Loren - che aveva 19 anni. Un dolore immenso. Difficile da superare. Adesso, però, Lory Del Santo mette tutto nero su bianco e a Trends&Celebrities, la trasmissione di RTL102.5 News (che potete seguire anche sul canale 233 del DTT e 737 di SKY) parla di quella terapia che l’ha salvata: un reality. La Del Santo, infatti, nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello vip subito dopo la morte di suo figlio lasciando tutti senza parole. “La tv per me è stata terapeutica in quel particolare”, dice in diretta. “Mi ero chiusa in una tana, in una tomba. Essere costretti a parlare con altre persone davanti alle telecamere e cercare di essere normali con loro è una lotta, ma può essere una terapia” .

IL NUOVO LIBRO DI LORDY DEL SANTO

“La felicità come optional” è il titolo dell’ultimo libro di Lory Del Santo. Un po’ autobiografico e molto introspettivo, il libro della Del Santo affronta il tema della felicità in chiave filosofica. “Noi abbiamo la nostra vita, dobbiamo decidere noi se prendere la felicità o no. La vediamo, ma non sempre la afferriamo. Siamo noi a dover decidere i nostri obiettivi, le nostre aspettative, i nostri target. Si tratta di uno stato d’animo personale, slegato dalla ricchezza e dalla bellezza”, racconta. Ma Lory Del Santo parla anche di egoismo, che impera ovunque. Soprattutto nel mondo dello spettacolo. “Vogliamo troppo, siamo egoisti, cerchiamo cose irraggiungibili, non siamo umili. Le piccole cose sono anche grandi, dipende da quale percentuale di valore viene loro attribuita. Io ci ho messo una vita per arrivare a questa riflessione, poi ho compreso che occorre trovare l’antidoto al dolore, perché è destinato a vincere sempre e a mortificare l’intera esistenza. Noi abbiamo una sola vita e se la usiamo per soffrire, nasciamo e viviamo inutilmente”, continua.