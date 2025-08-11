Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

Redazione Web

11 agosto 2025, ore 18:14

Il fatto è avvenuto in zona Gratosoglio verso le 12, le forze di polizia cercano i colpevoli in zona, e in quelle che avrebbero potuto raggiungerdopo l'impatto

L’auto risulta rubata, per questo motivo non si è fermata, investendo una donna di 71 anni, uccidendola. Se la ricostruzione delle autorità è esatta ci sarebbero quattro persone in fuga, quattro govanissii.Il fatto è avvenuto verso mezzogiorno in via Saponaro nella zona di Gratosoglio. La macchina ha targa francese dagli accertamenti della polizia locale è emerso che la vettura era stata rubata. Gli agenti stanno ora passando al setaccio la zona, visionando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per rintracciare i responsabili. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico in via Saponaro ha subito rallentamenti per consentire le operazioni.

