Us Open, Yannick Sinner batte Bublik e accede ai quarti di finale dove sarà derby con Musetti

Andrea Salvati

02 settembre 2025, ore 02:52

L'italiano ha sconfitto il Kazako in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1 ed ora nei quarti di finale affronterà l'altro azzurro Lorenzo Musetti

Yannik Sinner travolge agli US Open il Kazako Bublik in tre set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, 6-1, in un ora e venti minuti di gioco, ed accede ai quarti di finale del torneo, dove sarà derby azzurro con l'altro italiano Lorenzo Musetti. Partita a senso unico, con Sinner che non ha concesso nulla all'avversario, numero 23 del ranking, mai capace di entrare in partita. Sono molto contento. Grazie a tutti.  Ci conosciamo bene,  si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio". Così sinner subito dopo la vittoria. Anche Lorenzo Musetti si regala i quarti di finale degli US Open, Jaume Munar va ko in tre set dopo un’ora e trentotto minuti, con il punteggio di 6-3, 6-0,  6-1. Ai quarti di finale sarà quindi derby azzurro Sinner-Musetti.

Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

Serie A, Udinese-Verona 1-1, Inter-Torino 5-0

L'Inter a San Siro travolge il Torino nell'esordio di Chivu in campionato sulla panchina nerazzurra, pareggio tra Udinese e Verona

Calcio, oggi il sorteggio della Uefa Champions League 2025/2026

Calcio, oggi il sorteggio della Uefa Champions League 2025/2026

Alle 18, al Grimaldi Forum di Monaco, la cerimonia che segnerà la nuova stagione della coppa dalle grandi orecchie. La finale, quest'anno, si terrà alla Puskas Arena di Budapest

F1, Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Belgio

F1, Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Belgio

Sulla pista di Spa il pilota della Mclaren ha preceduto il compagno di squadra Piastri e la Ferrari di Leclerc, Hamilton sedicesimo ed eliminato in Q1 per track limits