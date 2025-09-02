Us Open, Yannick Sinner batte Bublik e accede ai quarti di finale dove sarà derby con Musetti

Yannik Sinner travolge agli US Open il Kazako Bublik in tre set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, 6-1, in un ora e venti minuti di gioco, ed accede ai quarti di finale del torneo, dove sarà derby azzurro con l'altro italiano Lorenzo Musetti. Partita a senso unico, con Sinner che non ha concesso nulla all'avversario, numero 23 del ranking, mai capace di entrare in partita. Sono molto contento. Grazie a tutti. Ci conosciamo bene, si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio". Così sinner subito dopo la vittoria. Anche Lorenzo Musetti si regala i quarti di finale degli US Open, Jaume Munar va ko in tre set dopo un’ora e trentotto minuti, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-1. Ai quarti di finale sarà quindi derby azzurro Sinner-Musetti.