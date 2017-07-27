Venezia 74, quattro film italiani in gara

Redazione Web

27 luglio 2017, ore 11:16
agg. 28 agosto 2017, ore 16:01

Riflettori puntati su Paolo Virzì, Manetti Bros, Andrea Pallaoro e Sebastiano Riso

E' stato presentato il cartellone della Mostra internazionale del cinema Venezia 74 dal presidente della Biennale Paolo Baratta e il direttore Alberto Barbera. Ventuno i film in concorso. Quattro film italiani in gara: "The Leisure Seeker" di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland, il musical napoletano "Ammore e Malavita" dei Manetti Bros, un vero musical su Napoli, con un cast che va da Serena Rossi a Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Carlo Buccirosso, e due opere seconde, il drammatico "The Whale (Hannah)" di Andrea Pallaoro con Charlotte Rampling e "Una famiglia" di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel. Apertura affidata a "Downsizing" di Alexander Payne, una satira con Matt Damon. Fuori concorso "Thriller" di Michael Jackson in versione restaurata e con il Making Of, 
Attesi in gara anche l'horror "Mother!" (con Jennifer Lawrence) di Darren Aronofsky e "Suburbicon" di George Clooney con Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac scritta con i fratelli Coen. In concorso tra gli altri pure "The Shape Of Water" di Guillermo Del Toro, il libanese "L'insulte" Ziad Doueiri, "La villa" di Robert Guédiguian, "Lean On Pete" di Andrew Haigh, "A Mektoub My Love" di Abdellatif Kechiche, l'opera prima "Jusq'A la Garde" di Zavier Legrand, "Foxtrot" di Samuel Maoz, "Angels wear white" di Vivian Qu, "First Reformed" di Paul Schrader e "Sweet Country" di Warwick Thornton.

