“Voglio conoscere Terence Hill”: Mario Ermito e quel grande sogno da realizzare

Sembrano due gocce d'acqua: tra Terence Hill, mito assoluto del cinema italiano, e Mario Ermito la somiglianza è lampante. Ora l'ex concorrente del Grande Fratello vip ed attore vuole conoscere il suo idolo di sempre. "Tra noi ci sono molte analogie, spero di conoscerlo un giorno aiutatemi voi", racconta ad RTL 102.5 News durante Trends & Celebrities (che va in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 anche in chiaro sul canale 233 del DTT o 737 di sky). Ermito, che è un vero e proprio showman, sogna un futuro nel mondo del cinema western. Proprio come il grande Terence Hill - che ha segnato la storia con Bud Spencer con i famosi "Spaghetti Western". "Ho fatto di tutto per incontrarlo: lettere, messaggi via mail o social, ma non ci siamo mai incontrati. Ho anche recitato in Don Matteo, ma in una fase delle riprese in cui lui non c'era", continua a raccontare Ermito.

LA STORIA D'AMORE CON SANDRA

Da alcuni mesi Ermito sta vivendo una bellissima storia d'amore con Sandra. "Stiamo pensando al matrimonio", dice durante l'intervista lasciando tutti senza parole. "Quando si va d'accordo e quando due persone si amano è normale che il ragionamento si fa. Ma step by step". Insomma, l'attore brindisino va piano perché vuole arrivare lontano. La sua storia d'amore con Sandra, una ragazza bellissima e con un fisico mozzafiato, va avanti senza troppi spot sui social. "Sono schivo, difendo la mia privacy", racconta. "Sono proprio come Terence Hill. Con Sandra sto vivendo un momento molto bello della mia vita. Ho trovato una persona fantastica, sono innamorato”.