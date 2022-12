Volodymyr Zelensky, persona dell'anno nella tradizionale classifica del Time, insieme allo spirito dell'Ucraina

E' il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, la "persona dell'anno 2022" secondo il magazine americano Time che, però, insieme al primo degli ucraini, riconosce il titolo anche allo "spirito dell'Ucraina".

La forza di Zelensky, protagonista degli equilibri mondiali del 2022

Zelensky ha superato gli altri candidati tra cui il presidente cinese, Xi Jinping, il politico statunitense, Liz Cheney ed il miliardario filantropo, MacKenzie Scott. La rivista assegna il premio alla personalità che si ritiene abbia avuto la maggiore influenza a livello globale negli ultimi 12 mesi. La prima "persona dell'anno" fu nel 1927 l'aviatore americano Charles Lindbergh, che ottenne il titolo dopo aver effettuato il primo volo transatlantico senza scalo da New York a Parigi.

Le motivazioni

"Il successo di Zelensky come leader in tempo di guerra si è basato sul fatto che il coraggio è contagioso", così si legge nelle motivazioni per il conferimento del titolo di "persona dell'anno". Zelensky, prosegue il Time , è stato artefice di questa diffusione di coraggio attraverso il suo modo di esercitare la leadership politica ucraina nei primi giorni dell'invasione, quando tutti si sono resi conto che il presidente era rimasto nei paraggi. "Se questa sembra una cosa naturale da fare per un leader durante una crisi, considerate un precedente storico. Solo sei mesi prima, il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, un leader molto più esperto di Zelensky, era fuggito dalla sua capitale mentre le forze talebane si avvicinavano", si legge sul Time. Il magazine americano sottolinea come non ci fosse molto nella biografia di Zelensky per "prevedere la sua volontà di resistere e combattere". Il presidente, infatti, "non aveva mai prestato servizio militare. Era presidente solo dall'aprile 2019" ed in passato era stato "attore specialista in commedie improvvisate e produttore nel mondo del cinema". Ma proprio quell'esperienza si è rivelato avere i suoi vantaggi. "Zelensky è stato flessibile, addestrato a non perdere il controllo sotto pressione. Sapeva leggere una folla e reagire ai suoi stati d'animo e alle sue aspettative. Ora il suo pubblico era il mondo. Era deciso a non deluderlo - evidenzia il magazine - La sua decisione di rimanere nel complesso di fronte a un possibile assassinio ha dato l'esempio, rendendo più difficile per i suoi sottoposti scappare". Zelensky era stato insignito due giorni fa dello stesso onore dal 'Financial Times'