Wanda Nara – Icardi: il matrimonio si salva in corner. Ecco la lettera dell’attaccante

Vicini al divorzio. Ma Wanda Nara e Mauro Icardi, al centro delle ultime ore per una rottura clamorosa e mediatica, si salvano in corner. Arriva la parola fine ad una vicenda che, da settimane, tiene tutti con il fiato sospeso.

Prima facciamo un passo indietro: i due vivono momenti molto difficili a causa di un litigio inspiegabile. Si dice che Wanda abbia letto le chat di Icardi con un'altra donna, ma sono solo supposizioni e ipotesi. Di vero c'è che, come in tutte le coppie, una crisi improvvisa li colti nel bel mezzo della via.

Ora arriva un post su Instagram che toglie ogni dubbio. “Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici. Da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice”, scrive Wanda Nara. Cala il silenzio. Il cuore inizia a battere forte, l’amore non può finire così da un giorno all’altro.

Insomma, la procuratrice e moglie di Maurito - uno dei fenomeni per antonomasia del calcio - fa retromarcia. Palla al centro. Si ricomincia proprio dai supplementari, che sono la loro seconda e ultima spiaggia. Wanda Icardi - che in passato ha ricoperto il ruolo di opinionista al Grande Fratello vip - mette da parte ogni rancore e tensione. Per lei è stata decisiva la lettera scritta da Mauro, che salva così il suo matrimonio riportando il sereno in famiglia. "Ti amo Mauro, ci siamo scelti di nuovo", scrive ancora sui social Wanda.





LA STORIA TRA ICARDI E WANDA NARA

Vacanze d'oro, aerei privati, champagne e social: la vita di Wanda Nara e Mauro Icardi ha come sfondo un lusso sfrenato, spesso ostentato sui social. Una storia, però, che dura da ben otto anni. Dopo la tempesta, però, arriva sempre il sereno. Ancora una volta la moglie di Icardi svela quello che è successo con alcuni dettagli.

Maurito è l’eroe indiscusso di questa storia. “Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro", conclude Wanda Nara.