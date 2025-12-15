Zelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca

L'INCONTRO DI IERI A BERLINO

Nel cuore di Berlino, lontano dalle trincee ma non dalla pressione della guerra, l’Ucraina ha giocato una delle sue partite diplomatiche più delicate. Volodymyr Zelensky ha scelto la capitale tedesca per rilanciare il dialogo con Washington in un momento in cui i margini di manovra sembrano restringersi e la stanchezza internazionale per il conflitto si fa sempre più evidente. L’obiettivo del presidente ucraino è chiaro: evitare che la pace si trasformi in una capitolazione e riportare gli Stati Uniti su posizioni meno indulgenti verso le richieste di Mosca.

LA PROPOSTA DI ZELENSKY

Nel colloquio con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, Zelensky ha avanzato una proposta che punta al pragmatismo più che alla retorica. Kiev si dice pronta a valutare un cessate il fuoco basato sull’attuale disposizione delle forze sul terreno, respingendo però l’idea russa di un’annessione formale dell’intero Donbass. Congelare la linea del fronte, secondo l’Ucraina, permetterebbe di fermare le ostilità senza sancire nuove conquiste territoriali e di trasferire il confronto su un piano politico e diplomatico. Il leader ucraino ha anche mostrato una disponibilità inedita sul tema della Nato, tradizionale linea rossa del Cremlino. L’ingresso pieno nell’Alleanza atlantica potrebbe essere accantonato, a patto di ottenere solide garanzie di sicurezza. Zelensky chiede impegni vincolanti da parte degli Stati Uniti, ispirati al meccanismo di difesa collettiva dell’Articolo 5, affiancati da accordi analoghi con i principali Paesi europei e con partner come Canada e Giappone. Una formula che, nelle intenzioni di Kiev, compenserebbe la rinuncia all’ombrello Nato e ridurrebbe il rischio di una nuova aggressione russa. Accanto a Zelensky, nel saluto iniziale agli interlocutori, c’era il cancelliere tedesco Friedrich Merz, simbolo di un’Europa che tenta di ritrovare compattezza e peso politico. Berlino si propone come snodo del confronto, pronta a riunire attorno allo stesso tavolo leader e istituzioni per sostenere la posizione ucraina. Nelle stesse ore, infatti, è previsto un incontro ristretto tra i principali capi di governo europei, con la partecipazione dei vertici dell’Unione e della Nato, per coordinare una linea comune.