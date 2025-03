Zucchero live in Arena: "Canto il coraggio e i valori"

Grande successo all'Arena di Verona sold out per la prima delle undici date del grande show del bluesman

Un grande successo per Zucchero alla prima delle undici date all'Arena di Verona del Black Cat World Tour 2016. Uno show corposo diviso in tre blocchi. Nel primo l'artista dedica tutto lo spazio al nuovo album "Black Cat", il secondo è dedicato al precedente album "Chocabek" e successi storici che sono anche presenti nel terzo e ultimo blocco. Una radiografia completa di chi è oggi Zucchero. "Più invecchio e più rispolvero la mia terra. - ha detto il bluesman dopo il concerto - A me fa star bene, ma magari agli altri risulta palloso. Alla mia età non me la sento di parlare di ragazzine. Che poi sono ragazzino nello spirito, rispetto a quando avevo vent'anni. Ma onestamente non mi sento di parlare anacronisticamente per rimanere giovane. Quindi cerco di avvicinarmi a quei pochi valori in cui credo ancora: le radici, le amicizie, l'amore di una volta che continua a mietere vittime. Oppure faccio l'asino con i doppi sensi quasi da osteria". RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dell'Arena di Verona - 10 + 1 show.

UN LIVE DIVISO IN 3 CAPITOLI

Il primo è dedicato tutto a "Black Cat". Infatti, quando ho registrato il disco l'avevo già proiettato sul live. Il secondo capitolo riguarda gran parte di "Chocabeck", un album a cui sono molto affezionato, uno dei miei preferiti. La fine del secondo e tutto il terzo capitolo sono dedicati alle hit del passato, dove suono anche qualche brano che non facevo da tempo, tipo Iruben Me o Madre Dolcissima.Noi abbiamo preparato 41 brani e questa scaletta ne ha 30/31, quindi ogni sera cambieró almeno due o tre brani.



UNA SCENOGRAFIA MASTODONTICA

Molti musicisti trascurano l'aspetto visivo dello show. Io penso che se devi fare uno show in giro per il mondo devi anche trovare un'immagine. Dopo l'Europa andremo anche in giro per il mondo ma non con questo show. Sarò con la stessa band, ma con una scenografia diversa. Non ho bisogno d'altro. Qui in Europa ho voluto dare spazio anche alla scenografia perché sono in spazi dove me lo posso permettere. È una scenografia molto teatrale, che si tocca con mano e rimanda al mondo del blues.



Ai lati del palco ci sono gli occhi di "Black Cat", un occhio a destra e uno a sinistra. Le pupille degli occhi sono degli schermi circolari. Al centro del palco, il simbolo dell'House of Blues - il Cuore di Gesù - è un maxi schermo. Ai lati, due impalcature in legno, simili alle torri petrolifere da far west. Alla destra del palco, c'è un microfono vintage anni '50, con la scritta "Respect" al di sopra. A sinistra la scritta "Black Cat". La passerella del palco è "grezza" e sembra non finita, da vecchio cantiere industriale.



Gli altri concerti previsti del Black Cat World Tour 2016 sono 17-18-20-21-23-24-25-26-27-28 settembre

