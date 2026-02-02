-4 all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e c’è il primo atleta positivo al doping: è l’azzurra Rebecca Passler

-4 all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e c’è il primo atleta positivo al doping: è l’azzurra Rebecca Passler

-4 all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e c’è il primo atleta positivo al doping: è l’azzurra Rebecca Passler Photo Credit: ANSA

Sergio Gadda

02 febbraio 2026, ore 18:00

L'atleta del biathlon, originaria di Anterselva, in provincia di Bolzano è stata trovata positiva al letrozolo; intanto sono stati designati i dieci portabandiera della cerimonia di Milano e Cortina

Primo caso di doping alle Olimpiadi di Milano Cortina. Si tratta della biathleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi.. È stata trovata positiva ad un controllo fuori dalle competizioni. La sostanza trovata nelle sue analisi è il letrozolo, che in sé non ha proprietà dopanti, ma viene utilizzato prevalentemente in casi oncologici ma che può essere anche adoperato per ridurre il livello di estrogeni dovuti agli anabolizzanti. Per la spedizione italiana ai Giochi olimpici invernali, la cui cerimonia di apertura è prevista il prossimo venerdì 6 febbraio, comincia con una doccia fredda per l’Italia. A quanto si apprende l'azzurra sarà sospesa


Chi è Rebecca Passler

L’azzurra, il 31 agosto 2001, è originaria di Anterselva, località in provincia di Bolzano, dove si svolgeranno le gare olimpiche di biathlon. Ha 24 anni e nel suo palmares ci sono 8 medaglie, tutte conquistate nelle categorie giovanili, tra cui il primo posto firmato nella 4x6 km femminile all'edizione statunitense di Soldier Hollow 2022. A fine novembre 2021 ha esordito in Coppa del Mondo nella tappa di Östersund, in Svezia. Il suo miglior risultato a livello individuale è arrivato a dicembre 2025, l'undicesimo posto nella mass start francese di Annecy-Le Grand Bornand. Rebecca Passler è nipote d'arte. Suo zio è Johan Passler, vincitore di due bronzi olimpici e quattro medaglie iridate. L'Atleta è la terza miglior italiana in stagione nella specialità ed è 33esima nella classifica generale di Coppa del mondo.


I 10 portabandiera

Sono stati annunciati oggi i portabandiera che accompagneranno la Bandiera Olimpica durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sono stati scelti dal Comitato Olimpico Internazionale e da Fondazione Milano Cortina 2026. Si tratta di atlete e atleti, ma anche persone che per il valore delle loro storie umane e professionali incarnano i principi di pace, unità e solidarietà che ispirano il Movimento Olimpico. Questi i nomi di chi avrà l'onore di portare la bandiera Olimpica a Milano: Tadatoshi Akiba (Giappone) sindaco di Hiroshima dal 1999 al 2011. La brasiliana Rebeca Andrade, l'atleta Olimpica più premiata nella storia del suo Paese. Maryam Bukar Hassan (Nigeria), artista e poetessa di fama internazionale, è profondamente impegnata nella promozione della parità di genere. L’Italiano Nicolò Govoni, scrittore e attivista, candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2020 e nel 2023 per il suo impegno nella protezione dei minori rifugiati. Altro italiano è Filippo Grandi che è stato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati dal 2016 al 2025. È Vicepresidente della Olympic Refuge Foundation. Poi c’è il uno dei più grandi maratoneti di sempre, Eliud Kipchoge del Kenya. Quindi Cindy Ngamba, tleta del Refugee Olympic Team. Pita Taufatofua (Tonga) è stato il primo atleta tongano ad aver rappresentato il proprio Paese sia ai Giochi Olimpici Estivi


I portabandiera a Cortina

Gli italiani Franco Nones, nato in Val di Fiemme nel 1941, è il primo campione Olimpico italiano della storia dello sci di fondo. Vinse la medaglia d'oro nella 30 km ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble del 1968, interrompendo così il lungo dominio degli atleti scandinavi nella disciplina. Martina Valcepina gareggia per le Fiamme Oro e fa parte della Nazionale italiana di short track. Ha vinto tre medaglie Olimpiche tra il 2014 e il 2018


La Cerimonia di Apertura

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà un evento unico. Alle ore 20.00 di venerdì 6 febbraio 2026, lo stadio di San Siro di Milano ospiterà uno spettacolo senza precedenti firmato da Balich Wonder Studio. La Cerimonia unirà sport, musica e spettacolo in una serata irripetibile.


Argomenti

Olimpiadi Milano Cortina
Rebecca Passler

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia

    Sparatoria a Milano Rogoredo, un 28enne ucciso dalla polizia

  • La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di “Nessuno mi può giudicare “

    La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di “Nessuno mi può giudicare “

  • Usa: 37enne muore a Minneapolis, ucciso da un agente dell'Ice

    Usa: 37enne muore a Minneapolis, ucciso da un agente dell'Ice

  • Trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno

    Trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno

  • Chiuso il primo round dei colloqui Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: nelle prossime ore altri confronti

    Chiuso il primo round dei colloqui Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: nelle prossime ore altri confronti

  • Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

    Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

  • La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli

    La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli

  • Firmato l’accordo tra Ue e Mercosur, cosa significa e quali vantaggi porta all’Italia?

    Firmato l’accordo tra Ue e Mercosur, cosa significa e quali vantaggi porta all’Italia?

  • Oggi, martedì 13 gennaio 2026, ricorre il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio

    Oggi, martedì 13 gennaio 2026, ricorre il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio

  • È un bagno di sangue in Iran, oltre 2000 morti secondo la fondazione della Nobel Mohammadi, Trump valuta l'attacco

    È un bagno di sangue in Iran, oltre 2000 morti secondo la fondazione della Nobel Mohammadi, Trump valuta l'attacco

Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

Per l'Italia va in archivio un anno ricco di vittorie e soddisfazioni. Nel 2025 abbiamo detto addio a due leggende come Nicola Pietrangeli e Nino Benvenuti

44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, interviene a RTL 102.5

Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti di finale, torna a casa Darderi

Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti di finale, torna a casa Darderi

L'altoatesino ha vinto il derby azzurro con Luciano Darderi; grande prestazione di Lorenzo Musetti, che ha spazzato via l'americano Fritz e ora affronterà Djokovic