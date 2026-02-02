-4 all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e c’è il primo atleta positivo al doping: è l’azzurra Rebecca Passler

Primo caso di doping alle Olimpiadi di Milano Cortina. Si tratta della biathleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi.. È stata trovata positiva ad un controllo fuori dalle competizioni. La sostanza trovata nelle sue analisi è il letrozolo, che in sé non ha proprietà dopanti, ma viene utilizzato prevalentemente in casi oncologici ma che può essere anche adoperato per ridurre il livello di estrogeni dovuti agli anabolizzanti. Per la spedizione italiana ai Giochi olimpici invernali, la cui cerimonia di apertura è prevista il prossimo venerdì 6 febbraio, comincia con una doccia fredda per l’Italia. A quanto si apprende l'azzurra sarà sospesa





Chi è Rebecca Passler

L’azzurra, il 31 agosto 2001, è originaria di Anterselva, località in provincia di Bolzano, dove si svolgeranno le gare olimpiche di biathlon. Ha 24 anni e nel suo palmares ci sono 8 medaglie, tutte conquistate nelle categorie giovanili, tra cui il primo posto firmato nella 4x6 km femminile all'edizione statunitense di Soldier Hollow 2022. A fine novembre 2021 ha esordito in Coppa del Mondo nella tappa di Östersund, in Svezia. Il suo miglior risultato a livello individuale è arrivato a dicembre 2025, l'undicesimo posto nella mass start francese di Annecy-Le Grand Bornand. Rebecca Passler è nipote d'arte. Suo zio è Johan Passler, vincitore di due bronzi olimpici e quattro medaglie iridate. L'Atleta è la terza miglior italiana in stagione nella specialità ed è 33esima nella classifica generale di Coppa del mondo.





I 10 portabandiera

Sono stati annunciati oggi i portabandiera che accompagneranno la Bandiera Olimpica durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sono stati scelti dal Comitato Olimpico Internazionale e da Fondazione Milano Cortina 2026. Si tratta di atlete e atleti, ma anche persone che per il valore delle loro storie umane e professionali incarnano i principi di pace, unità e solidarietà che ispirano il Movimento Olimpico. Questi i nomi di chi avrà l'onore di portare la bandiera Olimpica a Milano: Tadatoshi Akiba (Giappone) sindaco di Hiroshima dal 1999 al 2011. La brasiliana Rebeca Andrade, l'atleta Olimpica più premiata nella storia del suo Paese. Maryam Bukar Hassan (Nigeria), artista e poetessa di fama internazionale, è profondamente impegnata nella promozione della parità di genere. L’Italiano Nicolò Govoni, scrittore e attivista, candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2020 e nel 2023 per il suo impegno nella protezione dei minori rifugiati. Altro italiano è Filippo Grandi che è stato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati dal 2016 al 2025. È Vicepresidente della Olympic Refuge Foundation. Poi c’è il uno dei più grandi maratoneti di sempre, Eliud Kipchoge del Kenya. Quindi Cindy Ngamba, tleta del Refugee Olympic Team. Pita Taufatofua (Tonga) è stato il primo atleta tongano ad aver rappresentato il proprio Paese sia ai Giochi Olimpici Estivi





I portabandiera a Cortina

Gli italiani Franco Nones, nato in Val di Fiemme nel 1941, è il primo campione Olimpico italiano della storia dello sci di fondo. Vinse la medaglia d'oro nella 30 km ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble del 1968, interrompendo così il lungo dominio degli atleti scandinavi nella disciplina. Martina Valcepina gareggia per le Fiamme Oro e fa parte della Nazionale italiana di short track. Ha vinto tre medaglie Olimpiche tra il 2014 e il 2018





La Cerimonia di Apertura

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà un evento unico. Alle ore 20.00 di venerdì 6 febbraio 2026, lo stadio di San Siro di Milano ospiterà uno spettacolo senza precedenti firmato da Balich Wonder Studio. La Cerimonia unirà sport, musica e spettacolo in una serata irripetibile.



